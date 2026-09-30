Свидетели на убийството на благодетеля на Ботев Пловдив? От МВР мълчат многозначително

Процесуално-следствените действия са започнали през нощта, като към момента същите продължават. Работи се активно по отношение на убийството на Илиян Филипов, като се касае за умишлено убийство. Смъртта на жертвата е настъпила след използване на огнестрелно оръжие. Това стана ясно на брифинг на ОДМВР-Пловдив след убийството на боса на Ботев Пловдив Илиян Филипов. Още: Защо беше екзекутиран благодетеля на Ботев Пловдив? Бивш пловдивски кмет коментира

Подробности за знаковото убийство

Прокуратурата отказа да даде конкретни подробности и замълча затова дали е имало свидетели при изричен журналистически въпрос.

Държавното обвинение отказа да каже и дали има задържани за убийството на бизнесмена. Разследващите нямат информация и дали Илиян Филипов е бил заплашван - или поне не казват публично.

Убийството е станало около 01:00 часа през нощта, като сигналът е бил подаден на телефон 112 (неофициално се казва, че съпругата на Филипов се е обадила), а убийството е било извършено на територията на имот, притежаван от убитото лице. Тежкото криминално престъпление е извършено в квартал "Христо Смирненски", близо до Пещерско шосе, близо до един от изходите на Пловдив. Пак по неофициална информация изглежда е стреляно от близка горичка - убийството е станало там и се предполага, че убиецът на бизнесмена е използвал горичката, за да избяга.

В района е затворен широк периметър, а полицаи охраняват и не допускат никой до мястото, където е извършено убийството. И към този час се извършва разследване, обиски и претърсвания на автомобили, които са в района.

Проверяват се всякакви възможни действия за убийството на Филипов.

Бизнес дейност

Филипов е собственик и на транспортната компания PIMK (ПИМК). ПИМК е считана за най-голямата транспортна и логистична компания в България и се нарежда сред 10-те най-големи в Европа. Основана е през 2000 година със седалище в село Марково и централно управление в Пловдив. Именно ПИМК спечели основната поръчка за дострояването на стадиона на "Ботев Пловдив" на първоначална стойност около 53 милиона лева (с ДДС). ПИМК изпълнява още два големи договора с Община Пловдив, но като водещ партньор в консорциуми - за реконструкцията на водопровод и канализация на Брезовско шосе и бул. "Дунав" и инженеринг за проектиране и строителство на ОУ "Княз Александър I" за общо над 25 млн. евро.

Филипов имаше интереси и към обслужването на частните жп линии и към концесиите, които предстоеше държавата да даде за обслужването на жп транспорта за превоз на пътници. Той държи и единственият частен жп терминал, от който се транспортират всички стоки към Турция и Азия с влакове.

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