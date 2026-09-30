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"Смъртоносен капан на магистрала "Хемус": ИПБ сигнализира прокуратурата и МВР за опасни мантинели (СНИМКИ)

30 септември 2026, 10:16 часа 875 прочитания 0 коментара
Снимка: Институт за пътна безопасност
"Смъртоносен капан на магистрала "Хемус": ИПБ сигнализира прокуратурата и МВР за опасни мантинели (СНИМКИ)

Сигнал до и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев внесоха от Института за пътна безопасност (ИПБ). Те настояват за незабавно разследване на "скандален и животозастрашаващ монтаж" на нови ограничителни системи на магистрала "Хемус". От организацията алармират, че на виадукта при километър 36 – съоръжение с височина над 100 метра, мантинелите са поставени по начин, който вместо да пази шофьорите, ги излага на смъртна опасност.

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Сигналът идва на фона на обещанията на регионалния министър Иван Шишков за "чист старт" и безкомпромисен контрол след месеци на забавени обществени поръчки. Проверката на място от екипа на ИПБ обаче разкрива картина на пълен технологичен брак и престъпно безхаберие от страна на "Автомагистрали" ЕАД и отговорните институции.

Критични технически пропуски

Експертите описват четири критични пропуска, които правят движението в участъка изключително опасно. На първо място, в основата на носещите метални колони липсват ключови анкерни болтове, което означава, че при евентуален сблъсък мантинелата няма да издържи и автомобилът може да полети директно в пропастта. На второ място, са установени празни фабрични отвори по носещите профили и липса на болтови връзки, оставяйки цялата конструкция само частично скачена.

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Третата сериозна опасност е свързана с прекъснатата непрекъснатост на системата. Липсата на структурна връзка между новите и съществуващите елементи създава опасност от тип „копие“ – необособено чело, което при удар може да прониже купето на превозното средство. Освен това на място са установени недопустими самоделни заварки и рязане, които унищожават фабричната антикорозионна защита и здравината на метала.

Искания

Във връзка с констатираните нарушения от Института за пътна безопасност настояват прокуратурата и МВР незабавно да потърсят строга наказателна отговорност от виновните длъжностни лица в МРРБ, АПИ, „Автомагистрали“ и надзорната фирма. От организацията изискват още бързо преустановяване на опасните монтажи по цялата пътна мрежа и спешно въвеждане на безопасна временна организация на движението на виадукта, като към сигнала са приложени и неоспорими доказателствени снимки.

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Магистрала Хемус мантинели Институт за пътна безопасност Иван Шишков Иван Демерджиев ИПБ
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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