БФС също реагира на убийството на собственика на Ботев Пловдив

Българският футболен съюз излезе с официална позиция след трагичната смърт на президента на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов.

От централата изразиха най-дълбоки съболезнования към семейството и близките на бизнесмена, както и към всички представители на пловдивския клуб.

"С неговата загуба българският футбол се разделя с личност, оставила своя отпечатък върху развитието на клуба и футболната общност в Пловдив", посочват от БФС. Още: "Ботев" с първа позиция след убийството на Илиян Филипов

Филипов беше начело на Ботев от лятото на 2025 г., когато придоби акциите на клуба в момент на сериозни финансови затруднения.

От БФС заявиха, че застават зад всички, които скърбят за Илиян Филипов, и отдават почит към паметта му.

"Поклон пред паметта му!", завършва позицията на Българския футболен съюз.