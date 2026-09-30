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Ето кой поема строителството в София след напускането на Никола Лютов

30 септември 2026, 10:07 часа 784 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Ето кой поема строителството в София след напускането на Никола Лютов

Емилиян Георгиев ще поеме ръководството на направление „Обществено строителство“ в Столична община. Той наследява Никола Лютов в момент, в който голяма част от подготвените през последните години инфраструктурни проекти преминават към изпълнение, съобщиха от пресцентъра на Столична община. Основната задача в следващия етап е ускореното придвижване и изпълнение на проектите от инвестиционната програма на София.

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Георгиев е дългогодишен ръководител в Столична община и в момента е директор на дирекция „Поддръжка на транспортната инфраструктура“. Той поема ресора в момент, в който София започва реализацията на една от най-мащабните инвестиционни програми в историята си. Изборът му поставя фокус върху приемствеността и ускореното придвижване на проектите от подготовка към реално строителство, като се запазват натрупаната експертиза и познаването на проектите в администрацията. 

Кметът Васил Терзиев ще бъде лично ангажиран с реализацията на инвестиционната програма и координацията между направленията, които участват в нея.

Програмата осигурява възможност за до 367 млн. евро инвестиционно финансиране за ключова инфраструктура на София. Тя обхваща липсващи участъци от основната пътна мрежа, реконструкция на ключови улици и булеварди, транспортни възли, релсов път, пешеходна и велосипедна инфраструктура. 

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Голяма част от проектите изискват едновременната работа на няколко направления в общината – от строителството и транспортната инфраструктура до организацията на движението, градския транспорт и благоустройството. Затова изпълнението на инвестиционната програма ще бъде координирано като обща задача на администрацията.

„Тази инвестиционна програма е един от най-важните ангажименти, които съм поел за последната година от мандата, и ще бъда лично ангажиран с нейното изпълнение. Екипът подготви огромен обем работа и сега той трябва да се превърне в строителство и реална промяна в града. Затова залагам на приемственост – на човек, който познава проектите, системата и екипите и могат да продължат работата без загуба на време. Емилиян е един от тези хора“, заяви кметът Васил Терзиев.

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строителство Столична община Васил Терзиев Никола Лютов Емилиян Георгиев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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