Все повече шофьори в Германия зареждат и бягат без да платят

Поради високите цени на горивата в Герлания, все повече шофьори прибягват до престъпни методи, посочва в. "Билд. Според асоциацията на операторите на бензиностанции, кражбате на гориво се увеличава, особено сред младите и възрастните хора. Херберт Рабл, говорител на търговската асоциация на бензиностанциите, заяви пред „Билд“, че това е свързано с покачващите се цени на горивата.

"Определено се вижда, че веднага щом цените достигнат 2,40 евро, прагът на въздържание от извършване на престъпления пада. Тогава някои хора просто си тръгват, без да платят", сподели той. И това е въпреки факта, че рискът от залавяне е изключително висок. Почти всяка бензиностанция е под видеонаблюдение. Повечето извършители пълнят резервоарите си догоре.

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Според Рабл, професионалните крадци често се опитват да скрият самоличността си, например с откраднати или скрити регистрационни номера. Такива манипулации обаче „обикновено се разкриват бързо“. Полицията бива информирана и видеозаписите често дават улики за колата и външния вид на заподозрения. Има и случаи, при които хора просто забравят да платят.

Поради тази причина някои бензиностанции заключват колонките си през нощта.Първите блокирания на колонките вече дават резултат и са намалили значително броя на кражбите.

В момента литър Super E10 струва 2,35 евро, а литър дизел – 2,51 евро. Само преди година горивото беше значително по-евтино - в края на септември 2025 г. литър E10 струваше средно 1,65 евро, а литър дизел – 1,56 евро.