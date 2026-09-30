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Осем метъл банди с фронт дами заедно срещу домашното насилие на първия Goddess Metal Fest в Бургас

30 септември 2026, 10:43 часа 577 прочитания 0 коментара
Снимка: Goddess Metal Fest
Осем метъл банди с фронт дами заедно срещу домашното насилие на първия Goddess Metal Fest в Бургас

На 3 октомври (събота) сцената на Летния театър в Бургас ще посрещне първото издание на Goddess Metal Fest - рок и метъл фестивал с кауза: борба срещу домашното насилие, повишаване на обществената информираност и насочване на пострадалите към реална помощ. Програмата започва в 15:00 ч. и ще продължи до 23:30 ч. Входът е свободен.

Фестивалът събира осем групи с жени фронтмени. Организатори на събитието са Община Бургас и Цена Коев, която е създател и вдъхновител на фестивала. Мотото на фестивала е "Тишината убива. Гласът спасява."

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Музика с кауза

По време на Goddess Metal Fest ще бъдат представени организации и специалисти, които работят с хора и семейства в кризисни ситуации, за да получат посетителите информация към кого да се обърнат, къде да потърсят помощ и какви конкретни стъпки могат да предприемат.

Събитието подкрепя дейността на Центровете за жертви на насилие към Асоциация "Деметра", които предоставят специализирана помощ, защита и възможност за ново начало на пострадалите.

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"Събитието е първият по рода си социален метъл фестивал, който има за цел да повиши осведомеността за проблемите на насилието и да подкрепи Асоциация "Деметра". Групите са или изцяло с женски състав, или с фронт дами, като по този начин отправяме силно послание в подкрепа на каузата.", казва Михаил Ненов, заместник-кмет на Община Бургас по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики.

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Цена Коев - създадетел на фестивала - казва: "Защо метъл? Защото метълът е бунтарска музика. А човек, който е жертва на насилие, има нужда точно от това - да се разбунтува, да каже "не", да постави граница и да върне гласа си. Целта ни e да вдигнем шум около този толкова наболял проблем, а има ли по-шумна музика от метъла?

Защо женски групи? Представете си жена, която стои начело на метъл група. Тя е фокусна точка на цялата стихийна енергия на музиката зад нея и тълпата отпред. Тя я управлява и канализара чрез гласа си. Идеята не е, че силните жени не стават жертви на насилие. Идеята е да покажем момента, в който една жена намира сили да потърси помощ и да си върне живота.

Защо "Goddess"? Защото една жена никога не трябва да се отказва от своята божественост. Не става въпрос за съвършенство, а за достойнство, свобода и сила."

Участници

На сцената ще излязат: Princess Vlad, Freija, The A.X.E Project, Bendida, SEVI, Ani Lo. Projekt, Tsena Koev и Alterium (Италия). 

Програмата събира различни лица на рока и метъла, различни характери и много силни женски гласове, обединени от едно общо послание.

Организаторите се надяват Goddess Metal Fest да се превърне от еднократно събитие в ежегодна платформа, която говори открито за домашното насилие и напомня, че мълчанието не е единственият избор. Повече информация за фестивала, каузата и участниците ще откриете на официалната му страница. Събитието във Facebook е тук.

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метъл фестивали концерти Goddess Metal Fest
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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