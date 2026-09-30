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Последните думи на Илиян Филипов, написани часове преди убийството му

30 септември 2026, 10:06 часа 362 прочитания 0 коментара
Снимка: Колаж Actulalno.com/БГНЕС
Последните думи на Илиян Филипов, написани часове преди убийството му

Часове преди убийството на бизнесмена Илиян Филипов, застрелян в главата в ранните часове на 30 септември, собственикът на футболния клуб Ботев Пловдив и на транспортната компания PIMK (ПИМК), пише в своя Facebook профил дълго съобщение. В него той пожелава успех на националния отбор по футбол, за който тогава предстоеще мач срещу Естония именно на стадиона на Ботев в Пловдив.

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В написаното Филипов се обръща и към Венци Стефанов - собственик на столичния клуб Славия по повод сравненията между Кристиян Балов (бивш футболист на Славия и настоящ на Цървена звезда) и Асен Чандъров, който играе в Ботев Пловдив.

Последните думи на Илиян Филипов

Източник: Илиян Филипов/Facebook

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Ето какво гласи последната му публикация във Facebook, публикувана без редакторска намеса"

"Г-н Стефанов, днес не е моментът да мерим Балов с Чандъров и да обясняваме кой бил "Лондон", кой "Лом" и за кого кой трансфер бил "другата страна на Луната".

Националният ни отбор загуби от Люксембург, а още днес му предстои мачът с Естония. Точно в такъв момент подобни сравнения между две момчета от българския национален отбор не помагат на никого. Единственото, което могат да постигнат, е да внесат допълнително напрежение и негативизъм там, където точно днес са нужни спокойствие, увереност и подкрепа.

Балов е български футболист. Чандъров е български футболист. Когато облекат националната фланелка, няма значение единият дали е от Славия, а другият от Ботев. Това са нашите момчета и след една тежка загуба, часове преди следващия мач, последното, от което имат нужда, е ние, ръководителите на клубовете им, да ги противопоставяме публично.

А що се отнася до това кой клуб докъде може да трансферира футболистите си - нека припомним, че Ботев Пловдив трансферира Никола Илиев в Интер Милано. Без да подценявам Цървена звезда, мисля, че дори г-н Стефанов ще се съгласи, че Интер е достатъчно сериозен европейски клуб. Така че няма смисъл да спорим кой къде е трансферирал футболист и кой докъде може да стигне.

Днес има нещо много по-важно - България срещу Естония. Нека дадем на момчетата необходимата подкрепа и ги оставим да покажат какво могат на терена. За клубните закачки ще имаме достатъчно време след това.

А за прословутото "SOS" вече започвам леко да се притеснявам за г-н Стефанов. Толкова често го повтаря, че оставам с впечатлението, че го сънува нощем и сутрин се събужда с "SOS" на уста. Разбирам защо - все пак не е лесно да си собственик на любимия си клуб.

Успех на България тази вечер!

Днес всички трябва да бъдем зад националния отбор!".

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Пловдив Ботев Пловдив убийство Илиян Филипов
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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