Кабинетът в оставка осигури 14,5 млн. лв. за съдебната власт

Министерският съвет в оставка одобри допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2025 година в размер на до 14 500 000 лева. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Средствата ще бъдат осигурени чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2025 г. В тази връзка Висшият съдебен съвет и министърът на финансите следва да предприемат необходимите действия за отразяване на промените съответно по бюджета на съдебната власт и по централния бюджет за 2025 година.

Решението има за цел да гарантира нормалното функциониране на органите на съдебната власт и изпълнението на предвидените им дейности през бюджетната година.

На последното заседание на Министерския съвет беше прието решение за изплащане на обезщетения за бавно правосъдие. Сумата от 310 300 лв. е предназначена за възстановяване на направените от министерството разходи по изплащане на обезщетения на граждани и юридически лица, пострадали от бавно правосъдие.