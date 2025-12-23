Любопитно:

Кабинетът в оставка осигури 14,5 млн. лв. за съдебната власт

23 декември 2025, 14:35 часа 338 прочитания 0 коментара
Кабинетът в оставка осигури 14,5 млн. лв. за съдебната власт

Министерският съвет в оставка одобри допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2025 година в размер на до 14 500 000 лева. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

ОЩЕ: Колко точно тлъсти са заплатите на магистратите: Само за дрехи получават 5500 лв.

Средствата ще бъдат осигурени чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2025 г. В тази връзка Висшият съдебен съвет и министърът на финансите следва да предприемат необходимите действия за отразяване на промените съответно по бюджета на съдебната власт и по централния бюджет за 2025 година.

Решението има за цел да гарантира нормалното функциониране на органите на съдебната власт и изпълнението на предвидените им дейности през бюджетната година.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

На последното заседание на Министерския съвет беше прието решение за изплащане на обезщетения за бавно правосъдие. Сумата от 310 300 лв. е предназначена за възстановяване на направените от министерството разходи по изплащане на обезщетения на граждани и юридически лица, пострадали от бавно правосъдие.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Министерски съвет средства съдебна власт
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес