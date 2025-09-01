Войната в Украйна:

Делото срещу пастрока и майката, малтретирали жестоко 6-годишния Адриан, започна отначало

Делото срещу Стела Димитрова и Петър Чернев, майка и пастрок на 6-годишния Адриан от Пловдив, започва отначало с нов съдебен състав. Двамата са обвинени в това, че са малтретирали физически и вербално момчето. Причината за връщането на делото от Окръжен съд - Пловдив обратно на Районния съд са допуснати съществени процесуални нарушения в анализа на доказателствата, събрани в хода на съдебното следствие.

"Това значи, че макар и достатъчен този сбор от доказателства не е бил анализиран качествено”, каза прокурор Димитър Костов. По негови думи държавното обвинение ще предложи споразумение и на двете страни.

Майката също съди насилника

Адвокат Росица Драгинова, защитник на майката на Адриан, посочи, че в момента се води наказателно производство от Стела срещу Чернев за упражняване на физическо и вербално насилие върху нея. По него предстоят разпити и назначаване на съдебно-медицинска експертиза.

Чернев беше осъден на 8 години лишаване от свобода на първа инстанция за причиняване на телесни повреди, принуда и закана към 6-годишно момче в условията на домашно насилие, както и за държане на наркотични вещества.

Майката на детето беше освободена от наказателна отговорност и беше осъдена да плати глоба в размер на 4000 лева. Тя бе призната за виновна за причиняване на средна телесна повреда на момчето по непредпазливост.

Виолета Иванова
