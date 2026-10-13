Дронове обградили кораба "Челси-3": Първите разкази на спасените моряци пред българските власти

"Моряците казаха, че са забелязали дронове, които са били обградили кораба и са чули три взрива, вследствие на което са предприели действия по евакуация", каза главният секретар на МВР главен комисар Любомир Николов по време на брифинг след като дронове удариха търговския кораб "Челси-3" в изключителната икономическа зона на България. От кораба са спасени 15 моряци, 8 от Азербайджан са настанени в болница "Св. Анна", а 7 украинци във Военна болница във Варна.

В момента българските власти беседват с всички членове на екипажа, които ще бъдат настанени временно в България.

"Въпреки бурното море": Подробности за спасителните операции

"Незабавно след получаване на сигнала за пострадал кораб във водите на Черно море, на около 15 мили източо от Бяла, се сформира оперативен щаб. В условията на много бурно море, рискувайки живота, служителите на "Гранична полиция" пристигнаха незабавно на мястото на ударения най-вероятно от три дрона кораб и спасиха 15 моряци", каза Николов.

Стана ясно, че веднага след приключване на тази операция е получена информация за бедстващ екипаж на кораб, на около 17-18 мили от Крапец.

"В момента не можем да кажем, че е потънал, но няма сигнал с него и преминаващи също търговски кораби на място са успели да спасят 5 от 18 членове на неговия екипаж", обясни Николов. Той уточни, че повечето от втория кораб са сирийци, има трима граждани от Египет.

"Там все още не е ясно, но предполагам, че и там в ударите са намесени дронове. Когато видим тяхното здравословно състояние - ще преценим дали позволява веднага да започнем беседи с тях. Ако морето се успокои, всичко мине наред, до три-четири часа ще бъдат в пристанище Варна", уточни Николов.

По информация на шефа на "Гранична полиция" Антон Златанов, макар и да е приключвала смяната на граничните полицаи, те са се върнали да спасят втория екипаж без колебание.

По думите му става въпрос за петима бедстващи в морето моряци, плаващи върху различни предмети. ОЩЕ: Украйна избухна за поразените кораби: Русия удря почти в България, умишлено пренебрегва живота на хората