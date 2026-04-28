Два сигнала за домашно насилие от две жени в Разградско

28 април 2026, 10:11 часа 400 прочитания 0 коментара
Два сигнала за домашно насилие са подадени от две жени в Разградско през последното денонощие. Това съобщават от ОДМВР-Разград.

69-годишна жена от кубратското село Севар сигнализирала за домашно насилие, извършено спрямо нея от сина й.

Около 23.10 часа на 27 април 51-годишният мъж, в явно нетрезво състояние, предизвикал скандал с майка си, след което й нанесъл удар в лицето и отправил закани за саморазправа.

Пристигналите на място полицейски служители тествали с дрегер извършителя. Цифровата индикация на уреда отчела 2,70 промила алкохол в издишания въздух. Мъжът е задържан в РУ-Кубрат. Образувана е проверка по чл.131, ал.1, т.5А от НК.

38-годишна жена от самуилското село Здравец подала сигнал за извършено спрямо нея домашно насилие.

Около 21.25 часа на 27 април 37-годишният мъж, с когото живеела на семейни начала, й нанесъл удари с ръце в областта на главата.

Криминално проявеният и осъждан извършител е задържан в сградата на РУ-Исперих. На потърпевшата са разяснени правата по Закона за защита от домашно насилие. Води се проверка по чл.131, ал.1, т.5А от НК.

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
