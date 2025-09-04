Двама са пострадалите при трудова злополука в завод "Арсенал"

Двама мъже са пострадали при инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък, съобщиха за БТА от прокуратурата в Стара Загора. Единият от тях е на 46 години и е с коремна травма, като му се извършва оперативна интервенция. Вторият е на 56 години и е с травма, увреждаща слуха му. До момента е установено, че в 10:30 часа днес в цех в оръжейния завод, по време на извършване на ремонтни работи на сепаратор на центрофуга за нитроглицерин, е настъпила трудова злополука. В помещението не е възникнал пожар и не са причинени материални щети. Районната прокуратура в Стара Загора наблюдава досъдебно производство за извършено престъпление по чл.134, ал.1, т.2 от Наказателния кодекс

- за това, че на двамата мъже е причинена средна телесна повреда поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност.

Води се разследване

По досъдебното производство се извършват действия по разследването - оглед на местопроизшествие.

Снимка “Арсенал“ АД

Предстои назначаване на съдебномедицинска и техническа експертизи за установяване на причината за настъпване на инцидента. Предстоят разпити на свидетели. Срокът за разследване е двумесечен.

Припомняме, че трудова злополука в завод „Арсенал“ в Казанлък имаше и на 20 август.

Тогава пострада 53-годишен багерист, който почина два дни по-късно в Клиниката по изгаряния към Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Свети Георги“ в Пловдив.

