Държавата всъщност има безплатна пътна помощ: Разследване откри скандални схеми на АПИ за стотици милиони евро (ВИДЕО)

Ново разследване на Фондация "Антикорупционен фонд" (АКФ) разкрива как България всъщност има безплатна пътна помощ на територията на страната. Причината това да не е известно обаче е схема за незаконно превъзлагане на дейности по пътна поддръжка, по която се отклоняват най-малко 14 милиона лева на месец (малко над 7 милиона евро). От неправителствената организация разказват, че от 2025 г. насам Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) незаконно е превъзложила на фирма "Юнит Асист" ЕООД предоставянето на денонощна, безплатна пътна помощ за гражданите. От своя страна дружеството също незаконно превъзлага дейността на поне 11 фирми.

Собственикът на "Юнит Асист" Юлиян Янков, известен с прякора "Картофа", има над 15 присъди за различни престъпления, включително измама и кражба на автомобил, именно чрез използването на влекач за пътна помощ. Янков е реабилитиран непосредствено преди лицензирането на "Юнит Асист", което позволява на фирмата му да извършва дейност.

Разследването "Безпътна помощ" поставя и въпроса откога съществуват дейностите с незаконно превъзлагане, тъй като услугата "безплатна пътна помощ" неизменно присъства в договорите за пътна поддръжка поне от 2014 г. насам.

Как така имаме безплатна пътна помощ?

До днес нито АПИ, нито МВР, нито друга държавна институция, е информирала публично гражданите за съществуването на подобна услуга, която на теория дава право на транспортиране в случай на авария до най-близката безопасна точка извън пътното платно.

Свидетели от бранша говорят и за опити за налагане на монопол в полза на "Юнит Асист" с помощта на държавни институции, както и за натиск над конкуренти, заплахи и изнудване на пострадали в ПТП.

За пръв път информация за "новата" безплатна услуга се появява публично в изказване на директора на АПИ инж. Йордан Вълчев пред Народното събрание от ноември 2025 г. На депутатско питане инж. Вълчев отговаря, че държавата предоставя услугата от лятото на 2025 г. "Документите опровергават твърденията на г-н Вълчев, тъй като въпросната услуга фигурира във всички договори за пътно поддържане от 2014 година насам", посочва София Желева, правен експерт към АКФ.

Безплатна услуга за милиони, за която никой не е чувал

Към момента действащи са общо 33 договора за пътно поддържане на републиканската пътна мрежа, сключени между 2022 г. и 2024 г. Те предвиждат възнаграждение от средно по 140 лева на час за поддържането на камион за пътна помощ в денонощна готовност. АПИ допълнително заплаща и между 216 и 370 лева (111 и 190 евро) за всяко изтеглено превозно средство, като единичната цена варира в зависимост от сезона и локацията.

По свидетелства на представители на бранша съществуват над 70 точки, на които има по два камиона в готовност да предоставят първа помощ - един за леки автомобили и един за тирове. За българските данъкоплатци това означава месечни разходи от над 14 милиона лева (7 158 000 евро) или приблизително 170 милиона лева (87 милиона евро) годишно само за 24-часовото дежурство. Ако сходни суми са били плащани и по договорите от 2014 насам, това потенциално означава, че до момента държавата е изплатила над 1 милиард лева (511 милиона евро) за услугата "безплатна пътна помощ". Ето защо АПИ дължи отговор откога реално се извършва услугата и колко е платила за нея до момента.

"Въпреки значителните суми, които вероятно са изплащани за предоставянето на услугата, няма данни тя някога да е била официално комуникирана и реално използвана от гражданите", коментира Желева. "До днес нито АПИ, нито МВР, нито друга държавна институция, е информирала публично гражданите за съществуването на подобна услуга."

Екипът на АКФ изпрати официални запитвания до АПИ относно извършените плащания и броя изтеглени автомобили, но агенцията отказа достъп до информацията. АПИ единствено потвърди наличието на услугата, но отрече да е плащала за нея до момента.

Това противоречи на неофициална информация, предоставена на АКФ от служител на агенцията, според която само по договора за поддръжка на магистрала "Хемус" в периода 2018–2022 г. е заплатено репатриране на 439 автомобила извън зимния сезон.

"Юнит Асист": монополист с институционална подкрепа

Поддръжката на пътищата се осъществява по договори на АПИ с различни дружества във всяка отделна административна област, както и още 6 договора конкретно за магистралните участъци.

От август 2025 г. всички изпълнители по действащите общо 33 договора са превъзложили предоставянето на услугата "безплатна пътна помощ" на една-единствена фирма, посочена от АПИ - "Юнит Асист" ЕООД.

"Превъзлагането на дейности по договори по обществени поръчки, без това да е заложено в тях, представлява нарушение на закона", коментира Желева. С официално писмо от януари 2026 г. АПИ е инструктирала областните дирекции на МВР при нужда от пътна помощ да звънят на фирмените телефони на "Юнит Асист" Според източници на АКФ сигналите от телефон 112 пък се препращат към АПИ, откъдето също се насочват към "Юнит Асист".

"Няма законово основание държавна институция да пренасочва сигнали за ПТП към частна фирма, без това да е изрично регламентирано в договор", подчертава Желева.

Институционалната подкрепа де факто превръща "Юнит Асист" в монополист при предоставянето на пътна помощ в България. Към ноември 2025 г. обаче дружеството разполага с едва пет камиона, а от края на декември вписва в регистъра към Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" още пет. За да отговори на държавните очаквания, дружеството наема второ ниво подизпълнители, като ги задължава да брандират камионите си с името и телефонния номер на "Юнит Асист". Става въпрос за най-малко 11 различни дружества, за които се твърди, че получават между 20 и 30 хиляди лева (10 и 15 хиляди евро) без ДДС на месец за участието си в схемата.

"Липсата на обозначение на действителния оператор е основание за заличаване на регистрацията и прекратяване на дейността", каза Желева. Освен огромните щети за фиска, моделът на т. нар. "безплатна пътна помощ" оказва сериозен натиск върху по-малките фирми, ограничава конкуренцията и създава риск от фалити в сектора.

Налице са и случаи, при които собственици на автомобили са заплащали услугата, вече финансирана от държавата. Има и сигнали за автомобили, откарани до частни паркинги без съгласието на собствениците и освобождавани след допълнително заплащане.

"Разследването ни показва ново практическо приложение на вече добре познатата ни схема с незаконно превъзлагане в АПИ", коментира Бойко Станкушев, директор на Антикорупционния фонд. "Отново виждаме как чрез няколко нива подизпълнители се отклоняват публични средства. Виждаме и как огромни ресурси се концентрират в неслучайни ръце и как се изкривява конкуренцията в цял един бранш. Настояваме за пълна прозрачност, независима проверка на договорите и ясно информиране на обществото за услугите, финансирани с публични средства", призова още той.