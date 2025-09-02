Войната в Украйна:

Едва ли ще й даде колата повече: Жена паркира в нива и прати приятеля си в болница

02 септември 2025, 10:57 часа 296 прочитания 0 коментара
23-годишна жена предизвика катасрофа по пътя между Велики Преслав и Търговище. Тя загубила контрол над автомобила. Излязла вдясно от пътното платно, ударила се в отводнителна канавка, продължила движението си, след което се спряла в крайпътна нива, съобщиха от ОДМВР - Шумен. Инцидентът станал вчера следобед

Оказало се, че от всичките произшествия пострадал 33-годишен пътник в автомобила.

Той е с фрактура на 12-то ребро вляво и фрактура на прешлен на таза. Образувано е досъдебно производство. Прегледан е в шуменската болница. ОЩЕ: Шофьорка с 3 промила в кръвта помете възрастна жена в Перник, други шофьори я арестуваха

 

Деница Китанова
