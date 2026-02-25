Официално: Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна в тежко нарушение, може да иска отстраняването й

Колегията на Европейската прокуратура призна българския европейски прокурор Теодора Георгиева за виновна в тежко нарушение. Това съобщиха от пресслужбата на ръководената от Лаура Кьовеши институция. Колегията е приела за установени нарушенията, описани в становището на Дисциплинарния съвет, съставен от високопоставени действащи или бивши представители на европейските институции, се казва още в съобщението.

Колегията не е наложила наказание, тъй като нарушенията са толкова сериозни, че може да се стигне и до освобождаване от длъжност на европейския прокурор от България. Кьовеши е информирала Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за решението, както и за становището на Дисциплинарния съвет.

По регламент единствено Съдът на Европейския съюз може да освободи европейски прокурор поради тежко нарушение, като искането за това може да бъде отправено от Европейския парламент, Съвета или Комисията.

Затова преди да вземе решение за налагане на по-лека санкция, Европейската прокуратура оставя на отговорните институции да преценят дали да не поискат уволнението на Георгиева. Българският европейски прокурор остава отстранен от длъжност до постановяване на окончателно решение, като възнаграждението му е замразено, се казва още в съобщението. Европрокуратурата предупреждава, че към момента няма да бъде оповестявана допълнителна информация.

Какво се случи?

Дисциплинарната процедура срещу Теодора Георгиева започна през септември 2025 г. Шест месеца по-рано тя бе отстранена от поста си. Преди това от Европейската прокуратура съобщиха, че Георгиева е разследвана административно от останалите европейски прокурори за възможни неправомерни действия.

През март 2025 г. Теодора Георгиева обяви, че се чувства застрашена от Делян Пеевски. Тя си направи отвод по делото „Чирен“ с мотива, че се е почувствала застрашена заради заплахи, получени по повод на повдигане на обвинения по това разследване на бивш министър на енергетиката и настоящ шеф на „Булгартрансгаз“ - Владимир Малинов. Георгиева поиска и защита от Кьовеши, която й я осигури.

Анонимно в публичното пространство бе разпространено видео, на което се вижда как брокерът на влияние Петьо Петров - Еврото разговаря с жена, сочена за Георгиева, като ѝ обещава да заеме поста. Това наложи временното ѝ отстраняване от Европейската прокуратура заради подозрения в търговия с влияние.