06 февруари 2026, 10:58 часа 280 прочитания 0 коментара
Скрити в камион: Хванаха 9500 кутии контрабандни цигари

Опит за контрабанда на 9500 кутии (190 000 къса) цигари е пресечен от митнически служители на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) “Лесово”. Тютюневите изделия са открити в камион, пътуващ от Турция за Германия, съобщиха от Агенция “Митници”, цитирани от БТА.

Товарният автомобил с чужда регистрация е бил управляван от турски гражданин. Водачът е декларирал, че превозва метални изделия.

Румъния се задушава от огромна контрабанда на цигари от България

При проверка инспекторите откриват кашони с контрабандни цигари, укрити между декларираните стоки. Установените количества са от различни търговски марки, с турски акцизен бандерол.

Контрабандните тютюневи изделия са иззети. На водача е съставен акт за административно нарушение, посочват от митническата агенция.

В края на януари т. г. на граничния пункт бяха открити 35 550 кутии цигари, укрити в термопанели в товарен автомобил, пътуващ от Турция за Румъния. Стойността на контрабандната стока бе определена на над 100 000 евро.

Контрабандни цигари за над 12 хил. евро: Има арестуван

От началото на годината на ГКПП „Лесово” са задържали над 1,297 млн. къса контрабандни цигари, информират от Агенция „Митници”.

Те са били укрити предимно сред декларирани стоки в товарни автомобили, пътуващи от Турция за държави в Европейския съюз, където пазарните цени на акцизните тютюневи изделия са значително по-високи.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
