Пак на пешеходна пътека: Кола блъсна възрастен мъж

06 февруари 2026, 11:05 часа 285 прочитания 0 коментара
Пешеходец на 78 години е настанен в болница след пътен инцидент на пешеходна пътека в Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР, цитирани от БТА.

Катастрофата е станала снощи малко преди 18:30 часа на ул. „Димчо Стаев“. По първоначална информация лек автомобил „Хонда“, управляван от 45-годишен мъж, е блъснал 78-годишен пешеходец, който пресичал пешеходна пътека.

Пострадалият е с различни наранявания, без опасност за живота.

Водачът е тестван за употреба на алкохол и наркотици, отчетени са отрицателни резултати. На местопроизшествието е извършен оглед от дежурен следовател.

По случая е образувано е досъдебно производство.

През изминалото денонощие в страната са станали десет тежки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали 11 души, загинали няма. От началото на месеца в 59 пътни инцидента в страната са загинали трима души, а 69 са ранени.

Спасиана Кирилова
