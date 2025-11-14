Любопитно:

Официалните обвинения срещу обвинените за убийства за удоволствие и пари на животни са факт

Престъпно сговаряне с цел да се вършат престъпления в България и в чужбина - наказуемо с над 3 години. Жестоко отношение към гръбначни животни. Съдържание на материали с порнографско съдържание. Това са трите обвинения, които прокуратурата е повдигнала на 26-годишната Габриела Сашова и 35-годишния Красимир Георгиев

На въпрос защо е трябвало да минат 8 месеца, за да бъде внесено в съда делото, отговорът беше, че се събирали доказателства и се правили "изключително обемни и сложни експертизи". Става въпрос за експертизи на видеа, заснети от Сашова и Георгиев.

Как е действала мрежата?

Двамата обвинени като насилници са били част от мрежа, която предлагала чрез анонимни телеграм канали "услуги", при които поръчителите можели да заплатят за умишлено изтезание и убийство на животно, като в замяна получавали видеозаписи и снимки.

Разследването откри, че незаконната скица е работила в интервала от март 2023 г. до декември 2024 г. Според обвиняването, Сашова и Георгиев са основали профилиран канал в приложението Телеграм, посредством който са разпространявали видеоклипове с принуждение над животни.

Според прокуратурата, двойката е изпълнявала и "поръчкови" записи по поръчка на клиенти, най-вече от чужбина. Заплащането за жестоките фрагменти се е правило посредством криптовалути, което е затруднило първичното следене на финансовите потоци.

Ивайло Ачев
