ГДБОП арестува четирима българи за "черно тото" и пране на пари

Четирима български граждани са задържани за "черно тото" и пране на пари. Френската прокуратура е поискала строга конфиденциалност от българските разследващи органи. Това стана ясно от брифинг на Софийска градска прокуратура (СГП), Националната следствена служба (НСлС) и ГДБОП-МВР във връзка с Европейски заповеди за арести, издадени от френските власти относно разследване срещу организирана престъпна група (ОПГ) за манипулиране на тенис мачове.

Снимка: iStock

Прокурорът от СГП Ангел Кънев съобщи, че четиримата български граждани са обвинени за трансгранично престъпление – пране на пари, утежнен състав по смисъла на френския наказателен кодекс, корупционни практики и измами, свързани с оторизирани спортни състезания.

Още: Внимание! Нова фишинг измама, замесено е и името на Европол

Събрани са необходимите доказателства, които са поискали френските власти. "В рамките на следващите 72 часа ще бъде внесено искане за задържането на четирите лица, които са обвиняеми във Франция. Дадена е възможност на лицата да упълномощят защитници", каза прокурор Кънев и уточни, че задържаните четирима души са от мъжки пол, но по настояване на френските власти не може да даде повече подробности. Мариан Маринов, следовател и говорител на НСлС, също подчерта, че "изрично колегите от френската прокуратура са поискали конфиденциалност от наша страна".

Снимка: Zlatka Raykova/Instagram

И все пак в различни медии излезе информацията, че двама от задържаните са Карен Хачатрян - съпруг на популярната персона Златка Райкова и бивш състезател по тенис, и брат му Юри Хачатрян, който също се състезваше. През 2020 г. Карен получи доживотна забрана от Международната тенис федерация да се състезава в тенис турнири, а Юри - 10-годишна забрана, заради манипулиране на мачове. Двамата получиха и съответно глоби от 250 000 долара и 50 000 долара.

Все още не са обвинени в България

Прокурорът от СГП увери, че са положени всички усилия за спазване правилата на националното и международното законодателство. "Доказателствата са събрани по предвидения от закона ред", добави той и поясни, че става въпрос за трансгранична престъпна дейност, извършвана в продължителен период от време и се извършват действия по разследването не само в България и Франция, като се касае за спортни мероприятия, които са част от национални и международни календари на съответните федерации, които попадат и в съответните списъци на международните дружества, организиращи залози на спортни мероприятия.

Ангел Кънев, снимка: БГНЕС

Някои от задържаните лица имат и друго гражданство, не само българско. Понастоящем те не са обвиняеми в българската държава, нито изтърпяват някакво наказание в България. Сумата, за която става въпрос, е в особено големи размери, каза Кънев.

Още: Бившият годеник на Деми Ловато е арестуван за домашно насилие

Следовател Маринов съобщи, че европейската заповед за разследване е постъпила още в края на април в координацията с националното бюро на България в Eurojust. "Още тогава са планирани множество действия по разследване, установяване на имущественото състояние на лицата, които са заподозрени в съпричастност към транснационалната организирана престъпна дейност", заяви той. По думите му действията са предприети при строга конфиденциалност и дори самите разследващи не са имали представа къде отиват и какво ще претърсват и отново отбеляза, че това е по настояване на компетентната прокуратура в Марсилия, Франция.

Снимка: iStock

Това, което е намерено, ще бъде предоставено на френските власти и те ще преценят какво отношение ще бъде взето по отношение на четиримата българи. "Това не е финалът на разследването, а все още има опасност да бъдат укрити доказателства и това е причината да не желаем повече информация да се дава. Ние не можем да преценим дори от наша гледна точка каква е съпричастността на лицата, просто изпълняваме като страна членка на ЕС въпросната европейска заповед за разследване", обясни следователят от НСлС и подчерта, че има множество транзакции чрез различни платформи на значителни суми, съпбщава БГНЕС.

Голяма трансгранична група

"За четири лица ние сме оповестени, че са обвиняеми, четирима ще изправим на съд, защото законът е такъв, но това не означава, че компетентните власти във Франция са обвинили само тях", уточни прокурорът и обърна внимание, че става въпрос за трансгранична престъпна група, в която участват множество лица. Кънев подчерта, че това не е инквизиционен процес и тези хора са невинни до доказване на противното. "Единствената разлика от обичайните казуси, по които работим, е, че ще трябва да се изправят и да бъдат съдени пред френски съд по този казус", каза още той.

Снимка: iStock

Прокурор Кънев не даде конкретен отговор на въпроса дали задържаните са бивши или настоящи спортисти. "В рамките на тези 72 часа, които текат от вчера, наблюдаващите прокурори ще преценят в кой момент да внесат искането си. Доколкото ми е известно, три от тези искания за постоянно задържане по европейска заповед за арест ще бъдат разгледани утре в Софийски градски съд, по четвъртото има конкретика и детайли, които трябва допълнително да се свържат, възможно е да се случи и то още утре", съобщи още той и заяви, че не е абсолютно задължително те да бъдат задържани под стража.

Още: Заради залози: Български баскетболист изгоря за 5 години