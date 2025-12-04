Войната в Украйна:

Хванаха дрогиран шофьор на камион

04 декември 2025, 14:46 часа 213 прочитания 0 коментара
Мъж на 29 години е задържан за шофиране след употреба на наркотични вещества, съобщават от пресцентъра на ОД на МВР-Благоевград, цитирани от БТА. Мъжът е от Благоевград и е шофирал товарен автомобил "Форд Транзит".

Спрян е за проверка около 13:00 часа на 03.12.2025 г. в село Кулата. С техническо средство полицейските служители са установили, че водачът шофира след употреба на наркотични вещества. Той е задържан до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство.

По данните на МВР от 3 декември само за ден в рамките на специализираната операция за спазване на Закона за движение по пътищата са установени седем водачи, шофирали под въздействие на наркотични вещества или техни аналози.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Пътна полиция досъдебно производство задържан дрогиран шофьор
