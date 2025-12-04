Хванаха дрогиран шофьор на камион

Мъж на 29 години е задържан за шофиране след употреба на наркотични вещества, съобщават от пресцентъра на ОД на МВР-Благоевград, цитирани от БТА. Мъжът е от Благоевград и е шофирал товарен автомобил "Форд Транзит".

Спрян е за проверка около 13:00 часа на 03.12.2025 г. в село Кулата. С техническо средство полицейските служители са установили, че водачът шофира след употреба на наркотични вещества. Той е задържан до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство.

По данните на МВР от 3 декември само за ден в рамките на специализираната операция за спазване на Закона за движение по пътищата са установени седем водачи, шофирали под въздействие на наркотични вещества или техни аналози.

