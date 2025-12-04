Емануил Йорданов: Ако аз бях министър, щях да дам указания да бият тези, които палят и рушат

Бившият вътрешен министър Емануил Йорданов и бившият главен прокурор Бойко Найденов коментираха в предаването „Лице в лице“ по bTV реакцията на полицията спрямо провокациите по време на протеста в центъра на София на 1 декември. Двамата бяха категорични, че действията на МВР са били недостатъчно организирани и в редица моменти – неправилни.

Емануил Йорданов заяви, че законът ясно постановява кога може да се използва физическа сила и помощни средства, и според него ситуацията пред очите на органите на реда е изисквала такава реакция. „Всички лица, които палят и трошат, трябва да бъдат задържани на секундата. Ако аз бях министър в това време, щях да дам указания да бият тези, които палят и рушат,“ посочи той.

Йорданов подчерта, че липсата на решителни действия вероятно е свързана и с нежелание на ръководството да поеме политическа и административна отговорност. По думите на Бойко Найденов полицията е действала като „башибозук“ – без организация.

Найденов изтъкна, че МВР разполага със знания и методики за овладяване на рискови ситуации по време на масови мероприятия, но те очевидно не са били приложени. „Трябва предварително да се установят групите, които биха могли да провокират безредици, и да се неутрализират преди да се включат в протеста. Това се учи в Академията на МВР,“ каза той.

По думите му действията на униформените са били „неорганизирани“ и „разпилени“, което е създало риск и за гражданите, и за самите полицаи. Найденов подчерта, че е било напълно предвидимо част от протестиращите да се насочат към централата на ДПС и МВР е трябвало предварително да осигури сериозна охрана там.

Йорданов коментира и конкретни кадри от вечерта на протеста. Той постави под въпрос защо полицейски микробус е бил паркиран на място, което е позволило да бъде атакуван от вандали. Той даде пример и с инцидент, при който полицай напръсква с лютив спрей младеж, който не е проявявал агресия. „Полицаят го напръска без никаква необходимост. Това ли е тяхната работа?“, попита Йорданов.

На въпрос дали организаторите на протеста са сгрешили, като са призовали шествието да се насочи към партийни офиси, Йорданов отговори, че подобно разделяне е било ненужно. „Протестът беше много добър и постигна целите си. Не виждам смисъл да се ходи към централи по никое време, когато там няма никой“ допълни той.