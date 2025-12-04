Трамвай и кола се сблъскаха в центъра на София

Лек автомобил засече трамвай и се сблъскаха в самия център на София. Катастрофата стана около 15.30 часа, съобщават очевидци във фейсбук групата “Катастрофи в София“.

Автомобилът е леко ударен от трамвая, инцидентът е върху релсите. Коментарите са, че колата е засякла трамвая, очевидно отнела предимство на кръстовището пред Централните хали. Няма пострадали. Движението в райна към този момент е възобновено, оповестиха за БТА от пресцентъра на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

