Трамвай и кола се сблъскаха в центъра на София

04 декември 2025, 16:19 часа 222 прочитания 0 коментара
Лек автомобил засече трамвай и се сблъскаха в самия център на София. Катастрофата стана около 15.30 часа, съобщават очевидци във фейсбук групата “Катастрофи в София“.

Автомобилът е леко ударен от трамвая, инцидентът е върху релсите. Коментарите са, че колата е засякла трамвая, очевидно отнела предимство на кръстовището пред Централните хали. Няма пострадали. Движението в райна към този момент е възобновено, оповестиха за БТА от пресцентъра на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
