Крадец на картини се сдоби с обвинение

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 54-годишен мъж за опит за кражба на скъпи картини. Това съобщиха на страницата на прокуратурата в интернет.

Според събраните до момента доказателства на 01.12.2025 г. на ул. “Солунска“ в гр. София, обвиняемият И.А. е проникнал в жилище и е направил опит да отнеме 8 броя картини на обща стойност 20 000 лева от владението на жена. Деянието е останало недовършено поради независещи от обвиняемия причини – задържан е от охранителна фирма.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание “лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор И.А. е задържан за срок до 72 часа. Той е осъждан.

Прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение “задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

