Делото за източване на висше училище в Пловдив: Главният прокурор с ход, който буди много съмнения

Скандалът около опита за източване и превземане на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) – Пловдив доби ново, още по-тревожно развитие - този път на най-високо ниво в прокуратурата. От официални документи става ясно, че изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов лично е иззел и преместил наказателното производство за източването на ВУАРР от Окръжна прокуратура – Пловдив в Софийската градска прокуратура (СГП). Това решение може да се взема само от обвинител №1. То поставя под въпрос мотивите за промяната, особено на фона на твърденията за организирана група по модела „Осемте джуджета“.

ВУАРР е едно от най-старите частни висши училища в България, с над 33 години история, повече от 40 000 завършили студенти, над 3000 настоящи обучаващи се и близо 100 преподаватели и служители. Университетът е пълноправен партньор в Европейския университетски алианс INVEST и участва в множество проекти, финансирани от Европейската комисия, което го превръща в значим академичен център с европейско присъствие и стабилни международни партньорства. Именно такава институция се превръща в цел на организирана схема за източване, която заплашва не само финансовата ѝ стабилност, но и академичната ѝ автономия, алармира ректорът и президент доц. д-р Светла Димитрова.

Застрашени са средства и ресурси, пряко получени от Европейската комисия и европейските данъкоплатци.

Какво е делото, което Сарафов изтегля в София?

Става дума за досъдебно производство № 9/2023 г. по описа на ОСлО при ОП – Пловдив (пр. пр. № 6836/2022 г.), по което Вихра Димитрова, бивш управител на учредителя на ВУАРР - „Интерколеж-С“ ООД, е привлечена като обвиняема за сключване на неизгодни сделки по чл. 220 от Наказателния кодекс, с щета от милиони левове за ВУАРР и учредителя му.

Именно чрез тези договори и арбитражни решения от сметките на ВУАРР вече са изтеглени над 1,6 млн. лв. - и още толкова от учредителя на висшето училище - нещо, за което вече Actualno.com ви разказа: Опит за овладяване на емблематичен частен университет у нас буди спомени за "Осемте джуджета".

Снимка: Светла Димитрова, ВУАРР

Ректорът на ВУАРР доц. д-р Светла Димитрова изпраща официално заявление до главния прокурор. В него тя посочва, че като представител на двете пострадали юридически лица, не е информирана за каквото й да било движение по делото, въпреки че преди месеци тя се е запознала с материалите по досъдебното производство, разбрала е, че има връчени постановления за привличане на обвиняеми на лицата Вихра Димитрова и Петя Фаваро (тогавашен управител на две консултантски компании, които са в основата на твърдяното източване) и след това - в продължение шест месеца - нищо не се случва. Тя настоява да бъде уведомена къде се намира в момента досъдебното производство, има ли реална работа по него и дали не е преместено в друга прокуратура.

С други думи – ВУАРР официално сигнализира, че делото за източването на университета буксува.

Какво прави главният прокурор?

Отговорът идва на 22 ноември 2024 г. под формата на писмо от Софийска градска прокуратура, че досъдебното производство е заведено като пр.пр. №21996/2024г. на СГП и е възложено за ръководство и надзор на СГП с постановление от 29.10.2024г. от и.ф. главен прокурор на Република България.

Това е ключов момент, защото само главният прокурор има правомощие да изземе дело от една прокуратура и да го даде на друга. По този начин досъдебното производство за източването на ВУАРР с вече събрани доказателства и връчени постановления за привличане на обвиняеми, което касае пловдивско висше училище, пловдивска фирма учредител и нанесени щети в Пловдив, е преместено в София под шапката на СГП.

Защо точно София?

Формално мотивът в постановлението е „осигуряване на пълно и обективно разследване“. Но възникват няколко логични въпроса:

Защо едно досъдебно производство, в което всички факти, щети и пострадали са в Пловдив, трябва да бъде извадено от местната прокуратура, която вече е събрала необходимите доказателствени материали, връчени са постановления за привличане на обвиняеми, е преместено в София?

Какво налага това да се прави лично от главния прокурор, вместо да се засили контролът и да се поиска допълнително набиране на необходими (ако има такива) доказателства в Пловдив?

След като в казуса с ВУАРР се посочват имена на адвокати и лица, свързвани с кръга около „Осемте джуджета“, не се ли създава конфликт на интереси, когато делото се концентрира именно в София? Припомняме, че Светла Димитрова посочва връзка на адвокати и други лица по делото с известния контрабандист Никола Николов - Паскал и с издирвания "главен герой" в "Осемте джуджета" Петьо Петров, по прякор Еврото.

Какво се случва, след като досъдебното производство е прехвърлено в СГП? След два месеца то бива прекратено с Постановление от прокурор Георги Мойсев. Това постановление е обжалвано от висшето училище пред Софийския градски съд. Постановлението на прокурор Мойсев е отменено, като са му дадени указания за извършване на доразследване. Прокурор Мойсев пуска протест, но Апелативен съд - София отхвърля протеста и потвърждава решението на СГС. Делото е върнато на прокурор Мойсев с дадени указания за доразследване.

Указанията не са изпълнени и последва отново прекратяване на досъдебното производство от прокурор Георги Мойсев. Понастоящем висшето училище отново обжалва това постановление пред СГС.

Фиктивни договори и щети за милиони

Оттук започва и най-голямото противоречие и правен парадокс - докато ВУАРР търси защита от държавата срещу опити за източване, миноритарният собственик Вихра Димитрова, която е обвиняема за щети срещу ВУАРР и учредителя му в размер на 3,7 милиона лева, не е спряна да стане практически собственик и управител на същия този университет.

Снимка: Борислав Сарафов, БГНЕС

Схемата, срещу която ВУАРР се бори вече три години, включва фиктивни консултантски договори за близо 6 милиона лева без ДДС, кражба на подписи, както и частен арбитражен съд, регистриран буквално дни преди подписването на тези договори. По-конкретно, дъщерята на вече покойния основател на ВУАРР проф. д-р инж. Димитър Димитров е сключвала договори за услуги с предмети, дублиращи изцяло дейността на ВУАРР, с две фирми - "А.Еффе.Консултинг" ЕООД и "Тиконукоти" ООД. Така, според Светла Димитрова, Вихра Димитрова източва университета и учредителя му. В договорите са включени високи неустойки и клауза всички спорове да се решават не в държавни съдилища, а в горепосочения частен арбитражен съд към Световен търговски център.

На база на заложени неустойки в размер на милиони по изпълнение на тези договори са постановени арбитражни решения, които осъждат ВУАРР и учредителното дружество за милиони.

Допълнително е продаден университетски апартамент в София на една от същите фирми, с които са сключени договорите за консултантски услуги - на цена, далеч под реалната пазарна стойност, без по банковата сметка на ВУАРР да са преведени парите от продажбата, алармира вече Светла Димитрова. След продажбата в това жилище продължава да живее самата Вихра Димитрова.

Всичко това очертава картина на целенасочен опит за овладяване и разграбване на една работеща образователна институция с обществена мисия.

Моделът: когато държавните институции не спират схемата, а я улесняват

В продължение на случая този понеделник, 1 декември, Върховният административен съд отказа на ВУАРР правото да бъде конституирано като заинтересована страна по делото. Така университет, който по закон е автономно юридическо лице, е третиран като безгласен обект, предполагаема организирана група се опитва да източи активите му и вместо институциите да защитят образователната институция и нейните студенти, решенията им на практика улесняват тази група.

Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите заявява, че "ще продължи да се бори с всички законни средства, ще уведомява българската общественост и европейските органи към Европейската комисия и ще настоява за пълна прозрачност върху действията на съда и прокуратурата. Защото, когато върховните институции се оказват част от проблема, общественото внимание е единствената защита, която остава".

