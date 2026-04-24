Георги Чолаков за записите на BIRD с ухание на корупция: Изкуствен интелект, "не съм водил подобни разговори"

"Никога не съм водил подобни разговори" - така дългогодишният председател на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков реагира на публикуваните аудиозаписи от страна на разследващата медия BIRD.bg, в които се твърди, че се чува неговият глас. Изданието пусна свое разследване на 24 април, според което доскорошният ръководител на ВАС е разговарял с адвокат Веселин Димитров - бивш осъден магистрат. В записите се чуват разговори за големи суми пари, носени в торби, намеква се за разпределяне и за евентуално решаване на дела в една или друга посока.

Позицията на Георги Чолаков

"Във връзка с разпространяваните от сайта „Бърд“ в публичното пространство аудиозаписи, категорично заявявам, че никога не съм водил подобни разговори", обяви Чолаков в своя позиция.

"Съвременните технологии, включително изкуствен интелект и цифров монтаж, позволяват създаването на фалшиво аудио съдържание, което може да бъде използвано за внушения и дезинформация", каза той.

"Ще съдействам изцяло на компетентните органи за изясняване на всички факти и обстоятелства, като се надявам разследването да приключи в най-кратки срокове", гласи още изявлението му.

"600 хиляди" в "торба"

BIRD публикува предполагаем разговор между между бившия ръководител на ВАС и адв. Веселин Димитров. Според записа, наречен от BIRD "Чолаковгейт", се чува как глас, за който се твърди, че е на Димитров, казва: "….Донесе едни, в една торба, каза, че са 600 000 хил. лева. Ама са в евро и в левове, един карашик (думата е разпространена в района на Тракия и с нея се назовава сместа, получена от ментов ликьор и мастика, известна и като “облак”, уточняват от медията)".

Глас, за който се твърди, че е на Чолаков, отвръща: "Ми що не ги е донесъл всички?". Разговорът продължава така:

- Не, не казал (не се разбира), след 10 дена още 100 хиляди, не може толкова бързо!

- А, значи ний бързо можем да действаме, а пък те не могат?

- Той ще си ги донесе, няма страшно.

Има още два записа, които разследващата медия пусна и за които твърди, че отново са от разговор между Чолаков и Димитров. Единият от тях е придружен от твърдение, че "едно от обсъжданите дела, за които е искан подкуп, “за да им стане работата”, е на фирмата, свързана с Ами и Таки, срещу Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), след като тя беше изгонена от "Капитан Андреево"". Ами и Таки са прякорите съответно на Размиг Чакърян и Христофорос Аманатидис.

"Друго нагласено с подкуп дело е свързано със системата за издаване, продажба и проверка на превозни документи на “БДЖ – Пътнически превози”", твърдят от разследващата медия.

Георги Чолаков ръководеше ВАС в продължение на седем години и след изтичането на мандата си остана начело още една година като временно изпълняващ функциите поради неуспешните процедури за избор на нов председател. Той бе върнат на работа като редови съдия във ВАС през октомври 2025 г. - след избора на Мариника Чернева за изпълняващ длъжността ръководител на съда.

След публикуване на записите "Да, България" ги прикачи към сигнал за корупция, с който сезира новоизбраната на длъжността изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова.