Хиляди в МВР вземат и заплата, и пенсия: Бивш вътрешен министър със стряскащи данни

13 ноември 2025, 08:44 часа 235 прочитания 0 коментара
Близо 5 000 работещи в системата на МВР вземат и пенсия, и заплата. Отделно още около 2000 души са тези, които работят като чиновници в администрацията. Цифрата наистина е стряскаща и такова нещо няма никъде по света, а до преди 7-8 години това беше забранено и в България. Това каза бившият вътрешен министър проф. Веселин Вучков в ефира на Нова телевизия.

Той заяви, че от години предупреждава за това, че ще се случи проблем с пенсионерите в полицията. Според него, ако този казус е бил решен преди време, е щяло да биде много по-безболезнено, тъй като е ставало въпрос за няколко стотин човека. Но в момента проблемът се решава много трудно, тъй като ако сега освободим тези хора, ще има сътресение.

"В момента почти всички началнически позиции са заети от хора, които взимат и пенсии, и заплати. Освен това от финансова гледна точка разходът за тези хора е огромен - ние плащаме и осигуровките на тези хора, които са 74% върху заплатата. Не са виновни полицаите и пожарникарите. Виновни са тези, които позволиха това да се случи", посочи той.

По думите му около 10% от общия състав на МВР са хора с инвалидност по данни на НОИ. Но уточни, че тази статистика трябва да бъде прецизирана.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Веселин Вучков МВР Пенсионери полицаи
