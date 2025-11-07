"Говорят хора, които нямат идея какво приказват": Вътрешният министър защити полицаите и милиардите за заплати

"Оптимизации винаги могат да се правят и ще се правят. Приказки от типа, че имаме най-голям брой полицаи на глава от населението, се говорят от хора, които нямат идея какво приказват". Това заяви на брифинг пред журналисти вътрешният министър Даниел Митов в навечерието на 8 ноември - професионалния празник на полицията. Той отхвърли критиките за раздута администрация във ведомството, като ги определи като некомпетентни и потвърди, че се подготвя план за оптимизация, който ще бъде представен в началото на следващата година. Митов обаче предупреди, че промените трябва да се правят внимателно.

"Когато в една институция са концентрирани толкова много отговорности, няма как това министерство да няма нужда от хора", заяви той и допълни, че през последните 15 години съставът на МВР е намален с около 12 000 души, докато отговорностите му не са намалели, а дори се увеличават.

Митов подчерта още, че няма как да има съкращения в структури като „Гранична полиция“, чиято работа е от съществено значение за сигурността не само на България, но и на целия Европейски съюз. Той обясни, че премахването на паспортния контрол по вътрешните граници на ЕС не означава, че нуждата от гранични полицаи отпада.

"Основната задача на „Гранична полиция“ е да опазва една от най-натоварените външни граници на Европейския съюз - тази с Република Турция“, подчерта Даниел Митов. Той изтъкна, че благодарение на добрата работа на граничните полицаи, миграционният натиск и опитите за незаконно преминаване тази година са намалели с над 70% в сравнение с 2024 г.

По повод инцидента с мигранти край Бургас от тази нощ, Митов заяви, че оценката му е идентична с тази на директора на „Гранична полиция“ и няма какво да добави по детайлите. „Трябва да се знае, че българската граница не може да бъде прекосявана незаконно и трябва да се изпълняват заповедите и указанията на полицията. Не може да се бяга от полицията, не може да се възпрепятства работата на органите на реда“, каза в заключение той.

Милиардите за заплати

На въпрос за протичащия бурен дебат около предложения бюджет 2026 от управляващото мнозинство, в който е заложено поредно увеличение на заплатите на полицаите, Митов каза: "Аз се съобразявам и като министър, и като зам.-председател на ГЕРБ с решенията, които взема Съвета за съвместно управление и сме съгласни с бюджета такъв, какъвто е предложен от финансовото министерство. Могат да се случат всякакви неща с параметрите, докато окончателно не бъдат приети", обясни още силовият министър.

