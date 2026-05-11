11 май 2026, 11:04 часа 506 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Хванаха фалшификатор, издирван с европейска заповед за арест

Издирван с европейска заповед за арест е установен и задържан в Разград. Това съобщават от ОДМВР в града. Незабавно след получаване на известието от Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ на 8 май са предприети действия по издирване на лицето.

57-годишният мъж с адрес в кубратското село Беловец е обявен за издирване в Шенгенската информационна система от Кралство Белгия за участие в организирана престъпна група, извършвала измами и фалшифициране на документи.

В хода на предприетите целенасочени оперативно-издирвателни действия около 22.30 часа на 8 май мъжът е открит и задържан в град Разград. Приведен е в ОЗ “Следствени арести“ с цел екстрадиция.

Спасиана Кирилова Редактор
