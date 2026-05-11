Един Доналд в замяна на друг Доналд: Италия променя външната си политика след упреците на САЩ

Италия започна да препозиционира външната си политика след серията от упреци, отправени от американския президент Доналд Тръмп срещу италианския премиер и цялата страна заради това, че Джорджа Мелони защити папата, както и отказа да съдейства на САЩ във войната в Иран и в обезопасяването на Ормузкия проток, докато там не бъде постигнат мир. Във връзка с това позициониране миналата седмица беше особено интензивна за Италия откъм външнополитически събития. На 7 и 8 май в Рим се изредиха няколко политици от Европа, САЩ и Африка, а на 4 май Мелони посети две държави в Азия, в търсене на тови партньори.

Един Доналд в замяна на друг Доналд

На 7 май Мелони прие премиера на Полша Доналд Туск - първата му визита при Мелони в Рим.

В момента Полша е един от отличниците в ЕС и НАТО по разходи за отбрана, което я превръща в страна за пример за САЩ, за разлика от Италия. За тази година Полша планира да похарчи 4,8% от своя БВП за отбрана, посочва Франс прес. САЩ приветстваха и избора на Карол Навроцки за президент миналата година. Съвсем наскоро Тръмп заяви, че може да препозиционира американски военни от Германия в Полша, припомня „Форбс“. Всичко това превръща Полша в страна, с която европейски лидери, стремящи се да се позиционират като мост между САЩ и Европа, биха искали да укрепят връзките си.

По време на срещата си двамата премиери обсъдиха укрепването на двустранното сътрудничество. Мелони припомни, че Италия и Полша са единствените две страни в света, които говорят една за друга в националните си химни, както и че двете страни са свързани и чрез една от най-големите личности на ХХ век – полския папа Йоан Павел II. Тези дълбоки връзки се отразяват и на икономическите отношения - търговският обмен между тях миналата година е възлизал на 36 милиарда евро, което е рекорд, а Варшава остава един от главните пазари за италиански износ.

Още: Съдбовна среща: Папата приема Марко Рубио в ключов момент

Нов унгарски приятел

Пак на 7 май в Рим Мелони прие и още един политик от страна от Вишеградската четворка (Полша, Словакия, Чехия и Унгария), а именно победителят на изборите в Унгария Петер Мадяр.

Двамата обсъдиха двустранните отношения и потвърдиха тяхната стабилност, говориха за сътрудничеството в сектора на отбраната и обсъдиха основни приоритетни теми в дневния ред на ЕС – от укрепването на европейската конкурентоспособност до управлението на миграционния феномен.

Либия винаги във фокуса на вниманието

Пак на 7 май Мелони прие в Палацо Киджи и премиера на международно признатото правителство на Либия Абдел Хамид Мохамед Дбейба. Либия е страна, към която Мелони проявява засилен интерес заради традиционните връзки между Рим и Триполи, заради усилията за възпиране на миграционните потоци от либийските брегове към Италия и заради сътрудничеството в областта на енергетиката.

По време на визитата на Дбейба в Рим той и Мелони са обсъдили начини за укрепване на двустранното сътрудничество, като по-специално са дискутирали икономическите връзки и засилването на инвестициите в енергийния сектор. Италия вече работи по редица проекти в Либия в тази насока. По време на срещата двамата лидери са потвърдили и общия ангажимент към управлението на миграционния феномен, а Мелони е изразила и пълната подкрепа на Италия за политическия процес в Либия и за усилията на ООН в тази насока.

Още: Култовият генерал, предложил 100 крави за булката Мелони, обяви с ДНК тест, че е роднина на Александър Велики

Поредица от срещи в страни доставчици на енергоресурси

Мелони имаше срещи през последните седмици с лидери на страни, от които Италия внася енергоресурси. През април тя посети за тази цел три държави от Персийския залив – Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Бахрейн.

Още през март Мелони посети Алжир, откъдето също идват важни енергийни доставки за Италия. Италия внася 2,9% от петрола си от Алжир. Страната е и основният доставчик на природен газ за Италия, осигурявайки над 35% от общия внос, обобщават „Скай Ти Джи 24“ и „Енерджит“. По време на визитата си Мелони разговаря с алжирския президент Абделмаджид Тебун за увеличаване на доставките на енергоресурси за Италия, припомнят АНСА и Франс прес.

Първа визита на Мелони в Азербайджан от 13 години

На 4 май Мелони посети и Азербайджан, който се превръща във все по-стратегически източник на газ за Италия. Миналата година Азербайджан е доставил на Италия 9,5 милиарда кубически метра природен газ чрез Трансадриатическия газопровод, което представлява около 16% от внасяния от Италия природен газ, припомня Франс прес. От Азербайджан идват и 16,8% от внасяния в Италия петрол, пише „Скай Ти Джи 24“.

По време на визитата на Мелони в Баку Италия и Азербайджан се ангажираха да засилят взаимните си връзки в областта на енергетиката и отбраната. Двете страни се договориха да трансформират партньорството си в нещо като постоянна политическа координация, допълни Мелони. На брифинга с нея азербайджанският президент Илхам Алиев подчерта, че Италия остава първият търговски партньор на Азербайджан и ключова дестинация за азербайджанския износ на енергоресурси. Алиев каза, че двете страни са обсъждали и увеличаване на доставките.

Участие в осмата среща на ЕПО в Ереван

На 4 май Мелони участва в осмата среща на върха на страните от Европейската политическа общност. В речта си пред делегатите на форума, Мелони говори за понятието „поликриза“, което според нея не означава състояние, при което международната общност се изправя пред много кризи едновременно, припомня АНСА. „Проблемът е, че всички тези кризи са свързани помежду си и взаимно се подхранват. И е много важно да разберем това, включително за да осъзнаем, че не можем просто да се занимаваме с една или две части от кризата, а трябва да се заемем с разрешаването на всички кризи“, заяви тя.

Още: Пореден удар на Мелони срещу Тръмп - този път заради Путин

В кулоарите на срещата на върха на ЕПО Мелони се срещна с президента на Швейцария Ги Пармелен, с когото се разбраха, че от Италия няма да бъдат искани средства за лечението на трима италианци, пострадали при пожар в бар в новогодишната нощ в Кран Монтана. Мелони се срещна и с премиера на Канада Марк Карни, който за първи път участва в среща на върха на ЕПО. По време на двустранната среща двамата са обсъдили как се прилага планът за действие за засилено сътрудничество между двете страни, с особен акцент върху технологиите, сигурността и отбраната.

В кулоарите на срещата на върха на ЕПО Мелони, заедно с френския президент Макрон, ръководи и второто заседание на Европейската коалиция за борба срещу трафика на дрога – италианско-френска инициатива, датираща от 2025 г.

В кулоарите на срещата на върха на ЕПО в Ереван, по инициатива на Мелони и британския премиер Киър Стармър, се състоя и среща, посветена на борбата с незаконната миграция. В нея участваха лидерите на Албания, Армения, Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Грузия, Германия, Гърция, Ирландия, Латвия, Малта, Молдова, Черна гора, Нидерландия, Северна Македония, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сан Марино, Сърбия, Словакия, Швеция и Швейцария, които приеха съвместна декларация за потвърждаване на ангажимента си за сътрудничество в борбата с незаконната миграция. В документа лидерите се ангажираха с наблюдение и мониторинг, осигуряване на актуална информация и обмен на данни с цел по-добра подготовка и координиран отговор.

Мисията на Рубио за ремонт на отношенията с Рим

Безспорно обаче в седмицата на засилена дипломатическа активност на Италия най-голям интерес предизвика двудневната визита на американския държавен секретар Марко Рубио в Рим. На 7 май той посети Ватикана за аудиенция при папа Лъв XIV и за среща с висши ватикански представители в опит да „ремонтира“ връзките на Вашингтон със Светия престол след серията остри упреци от страна на Тръмп към папата. Ден след това в Рим Рубио се срещна с италианския външен министър Антонио Таяни и с италианския премиер Джорджа Мелони. Срещите бяха част от същия опит за „ремонт“ на двустранните връзки.

Снимка: Getty Images

Държавният департамент публикува изявление, в което се казва, че по време на срещата си с Мелони Рубио я е уверил в американския ангажимент за близко сътрудничество по споделени приоритети, предаде АНСА. Целта на срещата е била укрепване на силното стратегическо партньорство между САЩ и Италия, допълва изявлението. „Предизвикателствата пред регионалната сигурност, в това число и тези, свързани с Близкия изток и Украйна, както и важността на продължаващото трансатлантическо сътрудничество за справяне с глобални заплахи, също са били обсъдени на срещата“, се казва в изявлението на Държавния департамент.

Тръмп е станал „токсичен“

Според анализатора Матео Вила от Института за изследвания на международната политика "В Европа Тръмп е станал „токсичен“. Мелони го знае добре. Днес той вместо да ти помогне да спечелиш изборите, ти усложнява живота ужасно много. Той атакува с критики Европа и папата… За управляващите това го превръща в негатив, от който по някакъв начин трябва да се дистанцират.“ „Тръмп е непредсказуем. Използва те и след това те захвърля. Мелони разбра, че не може да му се доверява“, казва Вила в интервю за „Фанпейдж“.

Още: Европа и Канада няма да търпят един брутален световен ред: Марк Карни

Що се касае до военните бази в Италия, в които има около 12 000 американски военнослужещи, Вила припомня, че това е много чувствителна тема. „Италия иска да бъде медиатор, а не активна страна в иранския конфликт и това не се харесва на Тръмп. Видяхме как той започна да загатва за възможността да изтегли войските не само от Германия или Испания, но и от Италия.“ Според анализатора това засилва нивото на бдителност от страна на Рим спрямо Тръмп. От друга страна обаче, ако Мелони продължи да се дистанцира рязко от Тръмп, тя ще се превърне почти в уникален случай в Европа сред лидерите на дясноцентристките партии, казва анализаторът.

„Затова не вярвам, че връзката ще бъде напълно прекратена, а по-скоро ще бъде „замразена“. За Мелони не е изгодно пълно разтапяне на леда в отношенията. По-изгодно е да използва Рубио като посредник. Рубио ѝ позволява да прави неясни изявления – много „атлантистки“, но малко „тръмпистки“, като подчертава, че САЩ са ключови независимо кой седи в Белия дом. Оттук до 2028 г., когато изтича мандатът на Тръмп, италианското правителство ще трябва да е готово за постоянни възходи и падения: един ден Тръмп обижда Мелони, а на следващия може да каже, че „Джорджа е фантастична“, обобщава Вила.

Илюстрация на това беше, че в ново интервю за „Кориере дела сера“ Тръмп отново разкритикува Италия, че не е била до САЩ, когато те са имали нужда от нея. Това изказване дойде след визитата на Рубио в Рим. От началото на годината Тръмп даде три интервюта за „Кориере дела сера“. В първото той похвали Мелони, че винаги помагала на САЩ, когато Мелони изпрати фрегата да пази Кипър от евентуални ирански атаки. Другите две интервюта бяха критични към нея и Италия.

Още: Не и на Мелони: Руският пропаганден истерик Соловьов се извини на казваща, че била гадже на Григор Димитров (ВИДЕО)

Същевременно в интернет се появиха фалшиви видеа, генерирани с изкуствен интелект, в които Мелони изразява антитръмпистки позиции, отбелязват „Скай Ти Джи 24“ и „Медия 2000“. Това очевидно цели да увеличи напрежението между САЩ и Италия, коментира изданието. От януари 2026 г. досега компанията „Нюз гард“, която идентифицира фалшиво медийно съдържание, е открила четири фалшиви изявления на Мелони относно Тръмп, които са събрали общо 18 милиона визуализации в Екс и 1,6 милиона визуализации в Тик Ток към 28 април 2026 г. Най-новият от тези фалшификати датира от 16 април 2026 г., когато потребител с име @maurizi20 в Тик Ток е споделил видео, генерирано с изкуствен интелект, в което Мелони уж критикува остро начина, по който Тръмп действа във войната в Иран. Във видеото Мелони уж казва: „Президент Тръмп, в даден момент трябва ясно да ви се каже: така не се ръководи светът“. Към видеото има и текст, в който се твърди, че това нейно изявление дори е било цензурирано от телевизията.