"Тези сигнали не ми бяха известни": Вълчев назначи проверка на скандалната си зам.-министърка

Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев назначи проверка на новоназначения заместник-министър Ася Панджерова във връзка със сигнали за конфликт на интереси. Случаят е свързан с нейни оценки на 12 проекта по програма "Еразъм+" на стойност над 1,6 млн. евро, за които се твърди, че са печелени от фирми, свързани с нейния съпруг.

"Тези сигнали не ми бяха известни. Нека да приключи и обществото ще получи отговор. Всичко, което се потвърди или отхвърли, ще рефлектира върху работата на екипа", заяви министър Вълчев пред БНТ.

Той подчерта, че няма да допуска компромиси с почтеността на администрацията и всеки ще понесе последствията си, ако бъде установено нарушение. Към момента проверката има за цел да изясни всички обстоятелства около дейността на Панджерова преди встъпването ѝ в длъжност.

Министър Вълчев е в Рилския манастир, където днес ще бъдат връчени наградите "Св. Йоан Рилски" на МОН. Престижните отличия се връчват зна директори на образователни институции за заслуги и принос за развитието на образованието в България.

