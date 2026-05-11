11 май 2026, 11:37 часа
Отрязали му пръстите с брадва: Младеж пострада при масов бой

Младеж на 20 години е с четири отрязани пръста на ръката след удар с брадва, нанесен при масов побой в Симеоновград. Сигнал за инцидента между две фамилии е подаден на 9 май в 20:14 часа на ул. "Васил Левски", съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково, цитирани от БТА. Общо четирима са задържаните за телесна повреда. Конфликтът е възникнал след обида от страна на дете към девойка от другия род. След словесна саморазправа между роднините на момичетата е последвал ръкопашна схватка, при който бащата на обидената девойка замахнал със земеделското сечиво към опонента, който загубил четирите си пръста. Той е настанен в болница без опасност за живота.

Още трима пострадали

В боя от удари с ръце и дървена тояга са пострадали още трима души. Задържани са четирима мъже на 48 години, 38 години, 50 години и 40 години.

В тази връзка полицаи и жандармеристи проведоха масирана полицейска операция в района на домовете на участниците в сбиването.

Претърсени са адреси за инкриминирани вещи, дрога и други, забранени от закона вещества. Иззети са три газови пистолета, два от които без документи, две саби и мачете.

Не само бой, но и наркотици

В хода на акцията в дом, обитаван от 50-годишен мъж, са открити три сгъвки с 10 грама бяло кристално вещество и електронна везна.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава. На място продължават да дежурят полицейски екипи, уточняват от полицията.

Предходният аналогичен случай в региона бе на 10 септември маналата година, когато в квартал "Изток" дългогодишна междуродова вражда прерастна в сбиване, унищожаване и повреждане на имущество. Тогава бяха задържани седем души.

Брадва масов бой полиция средна телесна повреда
Спасиана Кирилова Редактор
