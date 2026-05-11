Пилат Понтийски е бил историческа личност: Археолозите откриха нови доказателства

Римският управител Пилат Понтийски е известен само от писмени източници, по-специално от Новия завет. Археолози откриха древния римски град Кесария на брега на Израел, само на 45 км северно от съвременния Тел Авив. Руините и артефактите там предоставят едни от най-ясните физически доказателства досега за конкретните хора, места и събития, описани в Библията, сред които и Пилат Понтийски. За това пише „Дейли Мейл“ .

Сред най-важните открития е Пилатовият камък, първото пряко археологическо доказателство, че служителят, председателствал процеса срещу Исус, е бил реална историческа личност.

Този артефакт е открит през юни 1961 г. по време на разкопки на римски театър. Издълбаната варовикова плоча първоначално е била част от посвещение на император Тиберий Цезар и се отнася до Понтий Пилат като „префект на Юдея“.

Преди това откритие, Пилат е бил известен само от писмени източници, включително Новия завет и кратки споменавания от еврейския историк Йосиф Флавий и римския писател Тацит.

Само част от надписа върху камъка е оцеляла, която гласи: „На този Божествен Август Тиберий Понтийски Пилат, префект на Юдея, посвети това“.

Оригиналната варовикова реликва оттогава е преместена в Израелския музей в Йерусалим за съхранение, а реплика сега се намира в археологическия парк в Кесария. Надписът датира от периода, когато Пилат е бил управител, между 26 и 36 г. сл. Хр., същата епоха, описана в евангелията.

В Евангелието от Лука се казва: „В петнадесетата година от царуването на Тиберий Цезар, когато Понтий Пилат беше управител на Юдея, а Ирод - тетрарх на Галилея.“

Пилат е споменат в Библията поне 50 пъти, изобразен като римската власт, която в крайна сметка предава Исус на разпятие. След като Кесария е разрушена от мюсюлмански сили през 1265 г., мястото остава практически недокоснато в продължение на векове. Само малък брой жители използват руините като рибарско селище, докато историческото значение на града не е признато през 20-ти век.

Откакто разкопките започнаха през 50-те години на миналия век, изследователите откриха тук структури от римската епоха, включително двореца на губернатора и преториума, отразяващи съдебната система, описана в Новия завет.

Междувеременно изследователи обявиха открития, показващи древно човешко селище на геоложкия обект Дурупинар в Източна Турция, място, което от десетилетия е свързвано с хипотезата за евентуалното местоположение на библейския Ноев ковчег.

