Имотни вреди и засегнати десетки българи: Измамници точиха сметки с изкуствен интелект и sms-и

Двама души са задържани за фишинг съобщения, на които са станали жертви десетки българи. Някои от тях са претърпели имотни вреди. Това стана ясно от думите на по време на брифинг на прокуратурата и ГДБОП. Става въпрос за неправомерна дейност ,която се извършва от няколко лица, които изпращат фишинг съобщения, претендиращи да са името на държавни институции и куриерски компании, които приканват жертвите да въведат данните от банковите си карти. Основно съобщенията са от името накуриерски компании, държавни институции като НСИ, НАП, като тези съобщения не са подминали нито журналисти, нито полицаи, нито прокурори.

"Това позволява на измамниците да добавят банковата карта във виртуален портфейл", обясни старши комисар Владимир Димитров, директор дирекция "Киберпрестъпност" на ГДБОП. Той призова подобни фишинг съобщения да бъдат игнорирани, а гражданите внимателно да проверят кой е претендиращият изпращач на тези съолщения. ОЩЕ: Внимание: Фалшиви SMS-и от името на МВР източват сметки чрез фалшиви глоби (СНИМКИ)

Измамниците са ползвали азиатска хакерска платформа и ИИ

В резултат на нашите действия успяхме да установим две лица. Използвали са азиатска платформа, специализирана за подобно нещо. Тя се продава в хакерски форуми. Чрез тази платформа са изпратили десетки хиляди съобщения на десетки хиляди жертви на интернет потребители, има сигнали за десетки жертви", коментира старши комисар Владимир Димитров.

Стана ясно, че лицата са използвали и изкуствен интелект, за да се съветват и за да достигнат повече хора.

Лицата са действали между 6 и 21 април, като основната таргет група е била българска, като се предполага и участието български граждани като мулета

Само един е с обвинение

"Разследването е започнало преди два дни, в начален етап е, но са събрани достатъчно доказателства за виновността на едно лице. В събота същото е привлечено като обвиняем", каза говорителят на Софийска районна прокуратура Николай Николаев.

За второто лице по думите му не са събрани все още достатъчно доказателства. ОЩЕ: Внимание: Фалшиви онлайн магазини мамят с еврото