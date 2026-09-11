БФС и БПФЛ обявиха нов турнир: Включва 8 отбора, Лудогорец отсъства

Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига дават началото на нов турнир, който събира осем от водещите клубове в българския футбол в директна битка за трофея. В първото издание на надпреварата ще участват Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Черно море, Арда Кърджали и Ботев Враца. Новият турнир ще се проведе във формат на директни елиминации - четири четвъртфинала, два полуфинала и финал.

Лудогорец не е включен в турнира

Всеки двубой ще има решаващо значение, а седем мача ще определят първия носител на трофея. На 15 септември от 19:00 ч. в хотел "Хилтън" в София БФС ще представи официално новата надпревара. По време на специалното събитие ще бъдат обявени детайли за формата, регламента и организацията на състезанието, след което ще бъде изтеглен жребият за четвъртфиналните двубои. Участниците в турнира са всички отбори от топ 9 на Първа лига от сезон 2025/26, като изключим Лудогорец. Причината "орлите" да не бъдат включени в надпреварата все още не е официално съобщена.

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Новата надпревара ще даде нови възможности

С новия турнир от БФС и БПФЛ ще дадат интересна възможност на топ клубовете от изминалия сезон у нас да премерят сили. Надпреварата може да стане още по-интригуваща, тъй като в някои отбори, които през миналата кампания са се представили на високо ниво, виждаме голям регрес във формата през настоящия сезон.

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