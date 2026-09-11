Звъннах в инициативния комитет на Йотова, включи се гласово съобщение: За връзка с Първи отдел, натисни 3. За връзка с Шести отдел, доносници, нищо не натискай, знаем те

Вчера стана ясно, че общо 14 бивши сътрудници на тоталитарните комунистически служби (Държавна сигурност) фигурират в Инициативния комитет зад кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президентските избори.

Коментар по този повод направи анестезиологът Мирослав Ненков:

"Добро утро, Приятели, звъннах в инициативния комитет на г-жа Йотова, включи се гласово съобщение:

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За връзка с Първи отдел- натисни 3.

За връзка с Шести отдел, звено доносници- нищо не натискай, знаем те.

За връзка с група политически нагаждачи, натисни 7.

За връзка с БСП- комунисти- натисни какво то искаш.

Още: Инициативният комитет на Йотова е пълен с агенти на ДС: ПП със стрели по един от кандидат-президентите

Гласуваме за Йотова, гласуваме за старовремските конунисти.

Гюров Президент!"