Звъннах в инициативния комитет на Йотова, включи се гласово съобщение: За връзка с Първи отдел, натисни 3. За връзка с Шести отдел, доносници, нищо не натискай, знаем те

Вчера стана ясно, че общо 14 бивши сътрудници на тоталитарните комунистически служби (Държавна сигурност) фигурират в Инициативния комитет зад кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президентските избори.
Коментар по този повод направи анестезиологът Мирослав Ненков:
"Добро утро, Приятели, звъннах в инициативния комитет на г-жа Йотова, включи се гласово съобщение:
Още: Управляващите сигурни, че Йотова ще спечели президентските избори
За връзка с Първи отдел- натисни 3.
За връзка с Шести отдел, звено доносници- нищо не натискай, знаем те.
За връзка с група политически нагаждачи, натисни 7.
За връзка с БСП- комунисти- натисни какво то искаш.
Още: Инициативният комитет на Йотова е пълен с агенти на ДС: ПП със стрели по един от кандидат-президентите
Гласуваме за Йотова, гласуваме за старовремските конунисти.
Гюров Президент!"