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Умишлен палеж? Какво се знае за изгорелите коли в два столични квартала

10 септември 2026, 7:58 часа 735 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Умишлен палеж? Какво се знае за изгорелите коли в два столични квартала

Колите, пламнали вчера в столичните квартала "Лагера" и "Хиподрума", вероятно са умишлено запалени. Такова мнение изразиха свидетели на случилото се. "Чух гърмежи, излязох на терасата и видях горящите автомобили. Имало е деца на около 15-16 години, които са снимали подозрителни лица в района, които може би са евентуалните извършители. Видеозаписите от камерите в близост са предадени в полицията", разказа Стефан Геков, който е очевидец на случилото се, в ефира на Нова телевизия.

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"Подадох сигнал на тел. 112, защото бях буден и видях дим. Пожарната според мен доста се забави, дойде 20 минути по-късно. Когато звъннах имаше пламнали 1-2 коли, а докато дойдоха вече бяха 5. Кварталът ни е спокоен, затова предполагаме, че става въпрос за умишлен палеж, особено след като имаше пожар в два различни квартала, които са наблизо", заяви от своя страна Николай Вежаров.

Припомняме, че инцидентът стана около 2:00 часа в нощта срещу сряда. Общо 13 автомобила са засегнати от огъня – 10 са напълно изгорели, а други 3 са частично обгорели. От СДВР съобщиха, че случаят се разследва, а щетите са сериозни. На място са пристигнали патрули и пожарни.

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Палеж Автомобили Лагера запалени коли Хиподрума
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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