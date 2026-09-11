"Никой няма да ви даде пари, които могат да се откраднат": Кардиолог за кухите обещания за достойно заплащане в здравеопазването

Благодарение на принципа "Разделяй и владей" здравните администратори - в МЗ, в ИАМН, в БЛС, в БАПЗГ, РЗИ, НЗОК ще продължат да обслужват частни и сенчести интереси. С престъпни действия или бездействия - на гърба на стотици хиляди пациенти.

Такова мнение изрази в социалните мрежи кардиологът д-р Боян Кънев.

"Знаете ли, работим с медицинските сестри всеки ден. Рамо до рамо. Нощем. Буташ. Вдигаш тела, тежащи двойно колкото теб. Бориш се. Не спиш. От друга страна - много удобно разни казионни организации продължават да сеят разделение. Защото "Разделяй и владей" е подходът, доказал се като ефективен. Благодарение на него нито лекарите, нито сестрите ще получат достойно остойностяване на труда си. Не и тези които вършат работа. Другите - наглите, посредствените, неквалифицираните, алчните, нехуманните, мързеливите - ще продължат да се чувстват комфортно в системата ни. Благодарение на "Разделяй и владей" здравните администратори - в МЗ, в ИАМН, в БЛС, в БАПЗГ, РЗИ, НЗОК ще продължат да обслужват частни и сенчести интереси. С престъпни действия или бездействия - на гърба на стотици хиляди пациенти", написа той.

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Няма да има остойностяване на медицинския труд

По думите му сегашното мнозинство никога не би допуснало остойностяване на медицинския труд и промяна на законовата наредба.

"Ще продължат да ви залъгват, че ако слушкате, ще получите подаяния или апетитни хапки от клиничните пътеки по НЗОК! Няма да отделят такъв финансов ресурс за да осигурят грижата за пациентите и да обезпечат заплащане според квалификацията. Все пак сме в държавата на чалгата, мутрите и милиционерите! Никой няма да Ви даде пари, които могат да се откраднат", категоричен е той.

Д-р Кънев обрисува положението с история отпреди години, когато сестрите в една клиника решили заедно да подадат предизвестия.

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"И началниците не застанаха зад тях. Не ги подкрепиха. Започнаха по милиционерски (и както се казва по ново му - с "gaslighting"): Да ги привикват една по една. И се почваше: - Ти...Как можа! Не очаквахме такова нещо от теб! (т.е. недопустимо е да искаш справедливи условия за колегите си и за пациентите си). И съответно сестрите отвръщаха: - То аз не исках, но другите ме накараха... И така, разбира се, техните искания приключиха безславно. Единици от тях напуснаха. И всичко продължи по старо му! Както ще бъде и в здравната система занапред", завърши медикът.

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