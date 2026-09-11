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Уж онлайн, но не съвсем: Личен лекар сигнализира за "карабатак" с профилактичните прегледи за училище

11 септември 2026, 11:26 часа 766 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay
Уж онлайн, но не съвсем: Личен лекар сигнализира за "карабатак" с профилактичните прегледи за училище

За пълен "карабатак" с профилактичните изследвания на учениците, които трябва да постъпят като информация в училищата, сигнализира личният лекар д-р Николай Христов.

Според него въпреки че на теория има изградена онлайн система за достъп, в определени случаи тя или не работи, или все още има медицински лица в образователните институции, които отказват да я ползват. В резултат опашките пред кабинетите отново са факт, а родители се принуждават да отделят време, за да търсят и носят документи на хартия.

"Темата наистина е тегава. Или по-скоро трагикомична. Защо? Защото нещата всъщност са много прости. И следва да се случват в три стъпки. Стъпка 1: Отговорният родител води детето на профилактичен преглед в кабинета на общопрактикуващия лекар веднъж годишно. НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТОЧНО ПРЕДИ ПЪРВИЯ ЗВЪНЕЦ ДА Е! Стъпка 2: Общопрактикуващият лекар съвестно си преглежда малкия пациент и още по-съвестно качва свършената дейност в информационната система на касата. Стъпка 3: Медицинският специалист в учебното заведение или детската градина достъпва полагащата му се информация от въпросната система и си гледа неговата работа. Стъпка 1 и Стъпка 2 като цяло протичат гладко. Не че няма проблеми разни, но принципно е ОК. Проблемът е при Стъпка 3. Тук почват дивотиите", написа д-р Христов.

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"Заради чуждо безхаберие"

По думите му родилните домове имат някакъв проблем с качването на направените от тях ваксини и същите никъде не се виждат по-нататък по веригата.

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"При смяна в даден момент на общопрактикуващия лекар по една или друга причина стават проблеми при стиковане на информацията. Някъде по места учебните заведения и детските градини нямат компютри и е-подписи. А най-голямата тъпня е, че има места където медицинските специалисти просто не искат да я ползват. Свикнали са си на хартия и не им дреме за новите им задължения. За десерт имаме една здравна администрация, която насред целия карабатак вдига морно рамене и казва нещо от рода "Ми нищо не можем да направим". Същата тази администрация, която съвсем наскоро по един друг повод беше разнасяна по медии и социални мрежи как била ефективно работеща и какъв стожер на здравеопазването ни се явявала", пише още д-р Христов.

"Кой, как и защо е виновен нито нас, общопрактикуващите лекари, нито вас, родителите, трябва да ни вълнва и нарушава съня. Да се оправят! Получават си заплатите редовно! И социалния пакет", коментира още той.

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"Заради проблемите извън нашия телевизор не е необходимо да си зарязвате работата и да търчите да им събирате хартии разни. Системата е максимално удобна за нас и за вас, родителите и е направена такава с активното съдействие и направо натиск на Сдружението на общопрактикуващите лекари. Това е положението", смята още медикът.

Той заяви, че е редно "родители да се отдадат на служебните си задължения и да не си губят времето с глупости заради чуждо безхаберие".

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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