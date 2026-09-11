Известното грузинско Trio Mandili отново с впечатляващ концерт тази вечер в София

Грузинското етно фолк явление Trio Mandili са подготвили впечатляващ сетлист за концерта си в София на 11-и септември в клуб "Маймунарника". Феновете им у нас ще могат да се насладят на неподправената им енергия, многогласните вокали и любими песни с нови аранжименти, както и на традиционните грузински инструменти. Красивите певици очакват с нетърпение срещата със софийската публика.

Кариерата на Trio Mandili тръгва стремглаво преди четири години, когато те се превръщат в интернет сензация, след като качват свое видео в YouTube. То става толкова харесвано, че буквално за една нощ се превръщат в звезди и започват да получават покани за концерти не само в Грузия, но и в цял свят. Интересът към концертите им у нас вече е огромен, като България е една от страните, където Trio Mandili имат най-топла и вярна публика. Самите изпълнителки не крият симпатиите си към нашата страна, кухня и природа, както и към хората тук, които сравняват по темперамент и гостоприемство с грузинците. След незабравимото участие на грузинските изпълнителки във Варна на 28-ми юли, което бе част от поредицата Summer Sea Garden Concerts, сега триото е подготвило още по-големи изненади за почитателите си в София в столицата.

Още: Роби Уилямс е първият хедлайнер на PHILLGOOD 2027 в Пловдив!