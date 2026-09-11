НАТО провали подготовката на Русия за саботаж в Арктика с използването на тайно оръжие

Съюзниците от НАТО са прехванали през пролетта руски подводници, обучаващи се да използват тайно оръжие, предназначено да деактивира критични подводни кабели, без да оставя пръстови отпечатъци. Операцията е станала край архипелага Свалбард в Арктика. Руският опит за саботаж е бил ръководен от Главно управление за дълбоководни изследвания към военното министерство на Русия, посочват двама западни източници пред Ройтерс.

Британски, норвежски и американски военни са засекли и проследили руските подводници, като са им попречили да извършат учението си и са ги принудили да напуснат района. За прехващането бе съобщено от Великобритания и Норвегия още през април, но едва сега се разкрива, че в операцията са участвали и САЩ, както и че руснаците са се опитвали да отработват използването на секретно оръжие.

В последно време голям брой служители от западните разузнавания и анализатори изказват опасения, че Москва засилва саботажите в Европа, подготвяйки се целенасочено за конфликт с НАТО. Една от стъпките за това може да бъде именно унищожаването на критични подводни кабели на морското дъно, които са от решаващо значение за глобалната интернет свързаност и финансовите транзакции. Тяхното икономическо и стратегическо значение вече ги е превръщало в мишени в минали конфликти, включително през Първата и Втората световна война, когато са били от решаващо значение за предаването на заповеди по телеграф или телефон, посочва Ройтерс.

Още: За първи път без американски кораби и самолети: НАТО разигра сценарий за война в Арктика

В района на Свалбард преминават два такива оптични кабела с дължина 1400 км, свързващи архипелага с континентална Норвегия. Те се намират на дълбочина до 2700 метра и пренасят огромни количества сателитни данни, изтеглени от наземната сателитна станция SvalSat, най-голямата в света и част от мрежата за близко космическо наблюдение на НАСА.

Кремъл отрича да е провеждал саботажни операции в страни от НАТО, а руското военно министерство не е отговорило на искането за коментар от страна на Ройтерс.

Западни представители твърдят, че атаките на Москва срещу европейски държави са се увеличили през последните месеци, тъй като действията на руските сили в Украйна до голяма степен буксуват. За такива инциденти бе съобщено в Полша, Литва и Румъния, а наскоро имаше атаки в Германия, включително нашумелият случай с опита за атака с дрон срещу летище Лайпциг/Хале през август.

Стои въпросът дали директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е засегнал тази тема при посещението си наскоро в Москва, където се е срещнал със свои колеги от руското разузнаване.

Още: Русия вещае мрачно бъдеще на Алианса: Дните на НАТО са преброени, трябваше да се разпадне заедно със СССР