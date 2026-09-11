"Абсолютни спекулации": Радев за обучението на руснаци в България

Няма какво да коментирам по медийни публикации. Това са абсолютни спекулации. Това отговори премиерът Румен Радев, попитан как ще коментира руските тренировки на военни у нас. Припомняме, че британски медии съобщиха, че руски войници са обучавани в България да се бият в Украйна. ОЩЕ: Скандален доклад: В българско село подготвят руснаци за войната в Украйна

Твърди се, че обученията са провеждани на полигона на компанията "Алфа Метал" в габровското село Междени. От фирмата обаче отрекоха това. Представителят на компанията Венета Арабова заяви, че в тренировъчния център е имало австралийски гражданин, който е участвал в обучение. По същото време там е имало и група украински граждани, които са говорели на руски език.

"Вероятно затова е стигнал до заключението, че тук се обучават руснаци - не мога да кажа. Малко е смешно, честно казано, защото, за да дойдат руски граждани, трябва да им бъдат издадени визи. Реално руски групи не са обучавани тук още от времето на първия локдаун по време на COVID", заяви Арабова.

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"Членовете на ВСС ще се избират по старите правила. Въпросът е това да не се превърне в партийна игра, защото ще бъде пагубно за съставянето на нов ВСС. Ако наистина целта на партиите е да изберем ВСС сред най-добрите кандидати, то те не трябва да блокират този процес. Надявам се да има разум", заяви премиерът.

Относно новите предложения за бързите кредити, той заяви, че се готвят "всеобхватни законови промени, които да ограничат пристрастяването". "Това е изключително тежък проблем. Трябва да се предотврати и всякакъв опит да се перат пари", каза още той.

"Тероризмът няма място в нашето общество, трябва да се борим да ограничим всякакви прояви на тероризъм, а това е изключително трудна задача" , каза Радев по повод годишнината от атентата в САЩ на 11 септември.