Португалия - България: Кога и къде да гледаме втория мач на "лъвовете" на ЕвроВолей 2026

Българският национален отбор по волейбол излиза на терена за втория си мач от груповата фаза на Европейското първенство. "Лъвовете" стартираха участието си пред родна публика с триумф над Северна Македония. Следващият им съперник ще бъде селекцията на Португалия. "Мореплавателите" имаха възможно най-трудното предизвикателство на старта. Те допуснаха поражение от европейския шампион Полша. Ето и всичко, което трябва да знаем около двубоя между България и Португалия.

България на ЕвроВолей 2026: Дата, час и ТВ на мача с Португалия

Българският тим започна участието си на шампионата по перфектен начин. "Лъвовете" надделяха с 3:0 (25:17, 25:19, 25:18) над селекцията на Северна Македония пред погледа на препълнената "Арена София". Ден по-късно Португалия се спъна на старта, допускайки поражение с 0:3 (12:25, 18:25, 20:25) от големия фаворит Полша. Сега за двата тима предстои тежък сблъсък от втория кръг. В линка по-долу може да видите и пълната програма на "лъвовете":

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В колко часа започва срещата

Сблъсъкът Португалия - България ще се играе на 11 септември, петък, от 19:00 часа българско време. Двубоят ще се проведе в "Арена 8888 София", която ще приеме всички срещи на "лъвовете" от груповата фаза. Именно там момчетата на Джанлоренцо Бленджини ще започнат и похода си към елиминациите на ЕвроВолей 2026.

Коя телевизия ще излъчи мача

Двубоят между Португалия и България ще бъде излъчен пряко по MAX One, като това е вторият от трите двубоя на националите в груповата фаза, които ще бъдат достъпни на живо по канала на А1. Срещата с Украйна на 12 септември също ще бъде по MAX One. Можете да следите всичко най-интересно около участието на България на ЕвроВолей 2026 и в спортната секция на Actualno.com.

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