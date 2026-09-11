ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 10 септември

След като имахме три дни, изпълнени с футбол на ниво Шампионска лига, е време да се върнем и към магията на родния футбол. Деветия кръг от Първа лига откриват отборите на Черно море и Локомотив София. Няма да останем и без световен футбол, тъй като и топ 5 първенствата продължават. US Open върви с пълна сила, а Евроволей 2026 набира скорост, като България играе втория си мач днес. Надпреварите за Грн при на Мадрид започват, където ще можем да гледаме Никола Цолов. А телевизионната програма ни предоставя още моторни спортове, голф, снукър и лека атлетика.
Ето какво от света на спорта можем да гледаме по телевизията днес, 11 септември, петък
10:55 Формула 3: Тренировка за Гран при на Мадрид, Диема спорт 3
11:30 Голф: Европейски тур, Маскс спорт 1
11:35 Мото GP: Първа тренировка за Гран при на Сан Марино, Макс спорт 2
12:05 Формула 2: Тренировка за Гран при на Мадрид, Диема спорт 3
14:15 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 19, мъже, Евроспорт 1
14:30 Формула 1: Първа тренировка за Гран при на Мадрид, Диема спорт 3
15:00 Снукър: Инглиш оупън, 1/4-финал, Евроспорт 2
15:50 Мото GP: Тренировка за Гран при на Сан Марино, Макс спорт 2
16:00 Формула 2: Квалификация за Гран при на Мадрид, Диема спорт 3
16:00 Волейбол: Евроволей 2026, Украйна - Северна Македония, Макс спорт 3
17:00 Волейбол: Евроволей 2026, Нидерландия - Белгия, bTV Action
18:00 Формула 1: Втора тренировка за Гран при на Мадрид, Диема спорт 3
19:00 Голф: Евроспейски тур, Макс спорт 1
19:00 Волейбол: Евроволей 2026: България - Португалия, Max One
19:00 Тенис: US Open, Евроспорт 1
19:25 Формула 3: Квалификация за Гран при на Мадрид, Диема спорт 3
19:30 Футбол: Втора Бундеслига, Нюрнберг - Хановер, Диема спорт 2
19:30 Футбол: Втора Бундеслига, Даркщад - Арминия Билефелд, Нова спорт
20:00 Лека Атлетика: Турнир в Будапеща, Макс спорт 2
20:00 Волейбол: Евроволей 2026, Сърбия - Естония, Ринг
21:00 Футбол: Първа лига, Черно море - Локомотив София, Диема спорт
21:00 Снукър: Инглиш оупън, 1/4-финал, Евроспорт 2
21:30 Футбол: Бундеслига, Унион Берлин - Шалке 04, Диема спорт
21:45 Футбол: Серия А, Венеция - Фиорентина, Макс спорт 3
21:45 Футбол: Лига 1, Рен - Марсилия, Нова спорт
22:00 Футбол: Ла лига, Севиля - Валенсия, Макс спорт 4
22:00 Футбол: Чемпиъншип, Уест Хям - Рексъм, Диема спорт 2
22:00 Волейбол: Евроволей 2026, Словакия - Словения, Макс спорт 1
22:00 Тенис: US Open