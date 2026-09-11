ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 10 септември

След като имахме три дни, изпълнени с футбол на ниво Шампионска лига, е време да се върнем и към магията на родния футбол. Деветия кръг от Първа лига откриват отборите на Черно море и Локомотив София. Няма да останем и без световен футбол, тъй като и топ 5 първенствата продължават. US Open върви с пълна сила, а Евроволей 2026 набира скорост, като България играе втория си мач днес. Надпреварите за Грн при на Мадрид започват, където ще можем да гледаме Никола Цолов. А телевизионната програма ни предоставя още моторни спортове, голф, снукър и лека атлетика.

Ето какво от света на спорта можем да гледаме по телевизията днес, 11 септември, петък

10:55 Формула 3: Тренировка за Гран при на Мадрид, Диема спорт 3

11:30 Голф: Европейски тур, Маскс спорт 1

11:35 Мото GP: Първа тренировка за Гран при на Сан Марино, Макс спорт 2

12:05 Формула 2: Тренировка за Гран при на Мадрид, Диема спорт 3

14:15 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 19, мъже, Евроспорт 1

14:30 Формула 1: Първа тренировка за Гран при на Мадрид, Диема спорт 3

15:00 Снукър: Инглиш оупън, 1/4-финал, Евроспорт 2

15:50 Мото GP: Тренировка за Гран при на Сан Марино, Макс спорт 2

16:00 Формула 2: Квалификация за Гран при на Мадрид, Диема спорт 3

16:00 Волейбол: Евроволей 2026, Украйна - Северна Македония, Макс спорт 3

17:00 Волейбол: Евроволей 2026, Нидерландия - Белгия, bTV Action

18:00 Формула 1: Втора тренировка за Гран при на Мадрид, Диема спорт 3

19:00 Голф: Евроспейски тур, Макс спорт 1

19:00 Волейбол: Евроволей 2026: България - Португалия, Max One

19:00 Тенис: US Open, Евроспорт 1

19:25 Формула 3: Квалификация за Гран при на Мадрид, Диема спорт 3

19:30 Футбол: Втора Бундеслига, Нюрнберг - Хановер, Диема спорт 2

19:30 Футбол: Втора Бундеслига, Даркщад - Арминия Билефелд, Нова спорт

20:00 Лека Атлетика: Турнир в Будапеща, Макс спорт 2

20:00 Волейбол: Евроволей 2026, Сърбия - Естония, Ринг

21:00 Футбол: Първа лига, Черно море - Локомотив София, Диема спорт

21:00 Снукър: Инглиш оупън, 1/4-финал, Евроспорт 2

21:30 Футбол: Бундеслига, Унион Берлин - Шалке 04, Диема спорт

21:45 Футбол: Серия А, Венеция - Фиорентина, Макс спорт 3

21:45 Футбол: Лига 1, Рен - Марсилия, Нова спорт

22:00 Футбол: Ла лига, Севиля - Валенсия, Макс спорт 4

22:00 Футбол: Чемпиъншип, Уест Хям - Рексъм, Диема спорт 2

22:00 Волейбол: Евроволей 2026, Словакия - Словения, Макс спорт 1

22:00 Тенис: US Open