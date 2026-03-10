Пребил майка си: Мъж е задържан за домашно насилие

Полицаи задържаха 63-годишен мъж от свищовското село Ореш за нанесен побой на майка си, съобщават от Областната дирекция (ОД) на МВР във Велико Търново, цитирани от БТА.

Вчера съдействие в полицията в Свищов е потърсила жителка на с. Ореш. Тя обяснила, че съпругът ѝ е нанесъл побой на майка си, в резултат на което жената е получила отоци и кръвонасядания в областта на лицето, уточняват от дирекцията.

Още: Пребил майка си: Задържаха 49-годишен мъж

Извършителят е задържан и конвоиран в специализирано заведение в с. Церова кория, допълват от полицията.

По случая е образувано досъдебно производство.

През изминалия месец Пловдив бе домакин на среща-дискусия "Неуспешната защита: Какво липсва в българските мерки срещу насилието над жени?".

Още: Арестуваха жена в Казанлък за домашно насилие: Мъжът й не успял да я набие, тя отвърнала