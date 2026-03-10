Шофьор помете паркирани коли в София. Пострадалите със съмнения, че виновникът се прикрива

Жители на столичния квартал "Гоце Делчев" осъмват с пометени коли от шофьор, преминал през улицата с висока скорост. Видео, заснето от очевидец дава повод на хората да се съмняват дали не се крие истината. На него се вижда как от автомобила излиза жена и бяга от мястото на произшествието. В протоколите на полицията за нея не се споменава, а вината е приписана на мъж, който се появява по-късно до блъснатата кола. Хората се питат дали пък не се крие нещо по-сериозно.

За инцидента

Инцидентът става в петък срещу събота сутринта. Никола е свидетел на случилото се. В ефира на Нова телевизия разказва, че първоначално е чул силен шум.

"Забелязах аварийни светлини и веднага излязох. Видях блъсната кола, през чиято пасажерска врата излезе жена и побягна. Подадох сигнал на 112. Впоследствие видях, че жената се беше върнала и говореше по телефона. Тя плачеше, каза, че се е блъснала и помоли някого да дойде. Пристигна сив автомобил и от него излезе господин. Прегърнаха се. В колата имаше и дете. Мъжът премести автомобила, а впоследствие говореше по телефона, каза, че е нечий колега. Жената беше седнала на пейката", обясни Никола.

Собственикът на автомобила, ударен най-сериозно, споделя, че преди година го е закупил. Разбира за пътния инцидент от социалните мрежи. "Не искат никъде да ремонтират колата ми, казват, че съсипана. А в протокола за инцидента никъде няма име на жена. Ще търсим истината, предприели сме действия, имаме опасения, че тя се укрива. Познати казват, че знаят коя е жената, с адвокат ще решим как да процедираме", казва Георги.

Според информация на СДВР 40-годишен мъж е поел вината и е санкциониран. Направен му е тест и е установено, че не е употребил забранени вещества. Глобен е за висока скорост. От полицията уточняват, че на място не е имало свидетели, а записите са пристигнали по-късно при тях, като в момента се разглеждат.