Хвърлял чинии, чупил прозорци: Психично болен вилня в столично заведение

Психично болен мъж вилня и заплашва клиенти в столичен ресторант. Той хвърлял чинии, чупил прозорците, рушил всичко, което се изпречи на пътя му. До пристигането на полицията трима души се опитали да го спрат, но неуспешно. Според жители на кв. "Света Троица" това е пореден инцидент, в който мъжът проявява агресия на публично място. Бил е настаняван многократно за лечение в специализирано заведение, но след като е бил освобождаван и агресията му се повтаряла.

Как се стига до инцидента?

"Получих обаждане, че това момче е нахлуло в заведението с нож в ръката и буквално за три минути пристигнах, защото семейството ми беше в ресторанта", разказа пред Нова телевизия собственикът на заведението.

"Хората с психични проблеми са защитени от закона, но ние също си плащаме данъците и осигуровките, а идваме притеснени на работа. Когато дойдох, полицията беше тук и ми обясниха, че по принцип аз нямам право да го докосвам, защото е с психично заболяване", обясни той.

Жена от квартала обясни, че също има бизнес и винаги, като го види да минава, се притеснява дали няма да стане нещо, дали няма да влезе и да чупи.

По думите на собственика на ресторанта, това не се случва за първи път. "Това продължава вече 10 години. Като беше по-малък някак го удържахме, но той порасна и сега излиза с ножове от вкъщи. Тъжното е, че започваме да приличаме на някоя африканска държава", каза мъжът.

Друг свидетел на инцидента разказа, че преди нахлуването на психично болния мъж в ресторанта, той блъскал по колите, а на близката спирка нападнал човек.