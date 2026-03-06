5 години влачене: Делото срещу двама депутати от "Възраждане" най-сетне тръгва, но давността скоростно наближава

Делото за хулиганство срещу депутатите от "Възраждане" Ангел Георгиев и Веселин Вешев, което през лятото на 2025 г. беше спряно след години влачене по съдилищата, се оказа, че не е прекратено. Двамата остават подсъдими, а въззивен състав на Софийския градски съд (СГС) даде ход по същество на процеса (дело №8189), както се вижда в сайта на СГС. Двамата бяха дадени на съд още през 2021 г., но делото срещу тях забуксува заради депутатски имунитети.

През юни 2025 г. съдия Гюляй Кокоева от Софийския районен съд прекрати делото и го върна на прокуратурата, а около месец по-късно определението ѝ беше потвърдено с решение на втора инстанция - Софийски градски съд, взето от тричленен състав. Това означаваше, че Софийска районна прокуратура трябва наново да прави разследването и след това да се внася обвинителен акт.

Иначе в решението на СГС пишеше, че има „наличие на съществени нарушения на процесуалните правила, изразяващи се в липса на пълно фактическо описание и на „разбираемо“ изложение в обстоятелствената част на ОА на инкриминираните действия на двамата подсъдими и конкретния механизъм на реализиране на процесната престъпна деятелност“. Сега става ясно, че обвинението отговаря на стандартите.

Снимка: БГНЕС

Защо бяха задържани Вешев и Георгиев?

Ангел Георгиев и Веселин Вешев бяха задържани по време на протест за оставката на правителството "Борисов 3" пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) на 27 януари 2020 г. По-късно бяха обвинени в причиняване на лека телесна повреда на полицаи, съпротива срещу орган на властта и хулиганство.

Двамата твърдят, че те са били бити от полицаи, които дори употребили електрошок срещу единия.

Дълго забавяне

На 5 юни 2023 година тогавашният главен прокурор Иван Гешев внесе в парламента искане за свалянето на имунитетите и на двамата, за да може делото им да продължи. На 8 юни същата година председателят на парламента Росен Желязков обяви от трибуната, че двамата са дали съгласие за продължаване на наказателното производство. Съгласието им беше пратено и на прокуратурата. В края на юни тогава съдия Емануала Куртева насрочи делото. По-късно тя си направи отвод заради обвинения, отправени към нея от единия от подсъдимите, че е пристрастна.

Това върна делото на старта, тъй като в наказателното право действа принципът на неизменност на съдебния състав, т.е. един и същ съдебен състав трябва да започне дело, да проведе съдебното следствие и да обяви присъдата.

Снимка: БГНЕС

"Възраждане" обявиха, че двамата депутати са невинни. От партията заявиха, че "обвиненията срещу тях са за насилие над униформени лица, при положение че цяла България видя кадри, излъчени по националните телевизии, от които бе видно, че те са обект на полицейско насилие".

В средата на миналата година, когато делото беше върнато на прокуратурата, до изтичането на абсолютната давност оставаха максимум две години. Това постави сериозни въпроси дали делото може да бъде внесено повторно, да бъде решено и да мине през инстанционен контрол. Сега давността по делото "наближава с 200", отчитат от разследващата медия BIRD.bg, които разпространиха новината. Според тях всичко отново ще зависи от съдия Гюляй Кокоева.

Съдебният състав по най-новото определение на СГС е с председател Ани Захариева, съдия докладчик Мила Лазарова и член Аделина Иванова. Иванова е съдийка от вече закрития специализиран съд.