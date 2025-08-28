Инцидент с тротинетка: 15-годишен си счупи носа

Войната в Украйна:

28 август 2025, 09:14 часа 367 прочитания 0 коментара
15-годишен младеж е със счупени носни костици след инцидент с тротинетка в Малко Търново, съобщиха от областната дирекция на МВР в Бургас. Инцидентът станал вчера около 06.57 ч. на кръстовището на улиците "Иван Башев" и "Първи май". Младежът загубил контрол над тротинетката и самостоятелно катастрофирал, блъскайки се в крайпътен бордюр. Младежът е настанен за лечение в отделение "Неврохирургия" към УМБАЛ - Бургас, без опасност за живота.

Дори не успели да го тестват за алкохол

Водачът не е тестван с дрегер за употреба на алкохол или наркотици. Причината била дравословното му състояние. Все пак му е взета кръв за химичен анализ. По случая е образувано досъдебно производство. ОЩЕ: А лятото тепърва започва. Дете е в болница с тежка травма след падане от тротинетка

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
