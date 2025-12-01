Пловдив отсвири Коледа, излиза редом със София на протест: Не може шопите да ни защитават

Пловдив ще пренебрегне официалните приготовления за предстоящата Коледа и ще се присъедини към София в гражданската мобилизация за протест срещу Бюджет 2026.

Тази вечер пловдивчани ще излязат на протест на площад "Съединение", а след това шествието ще премине по Главната улица на града.

Инициативата е част от национална кампания срещу овладяваната държава с искане за по-справедлив държавен бюджет, която вече се организира в София.

И Пловдив ще покаже, че му пука

Организаторите под тепетата призовават съгражданите си да се присъединят и да покажат, че и в Пловдив има будно гражданско общество, което няма да приеме бюджет, ощетяващ хората, бизнеса и публичните услуги.

Началният час на протеста е 18:15 ч. на площад "Съединение". От 19:30 ч. е предвидено шествие по Главната улица.

"Докато Пловдив мърмори за "шопите", София е на улицата и се бори за това вашите джобове да не са празни догодина. На 1 декември заставаме рамо до рамо със столицата – солидарни и обединени", коментират организаторите, цитирани от Фокус.

Протестиращите настояват за преработка на Бюджет 2026 с реалистични разчети, прозрачност и социална защита, политики, които работят за гражданите, а не за партийни сделки.

Организаторите канят на протеста всички, които не приемат сегашния проект на Бюджет 2026 и искат конкурентна икономика и справедливи доходи.

Интересното в случая е, че Пловдив има и друго важно за града планирано събитие тази вечер - запалването на светлините на коледната елха пред сградата общината. Коледната инициатива е планирана паралелно с протеста - от 18:00 ч. Местната власт е организирала тържествена церемония, заря и концерти. Явно обаче пловдивчани ще бъдат раздвоени къде да отидат - да се забавляват или да протестират.