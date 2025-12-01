Войната в Украйна:

Пловдив отсвири Коледа, излиза редом със София на протест: Не може шопите да ни защитават

01 декември 2025, 08:45 часа 500 прочитания 0 коментара
Пловдив отсвири Коледа, излиза редом със София на протест: Не може шопите да ни защитават

Пловдив ще пренебрегне официалните приготовления за предстоящата Коледа и ще се присъедини към София в гражданската мобилизация за протест срещу Бюджет 2026.

Тази вечер пловдивчани ще излязат на протест на площад "Съединение", а след това шествието ще премине по Главната улица на града.

Инициативата е част от национална кампания срещу овладяваната държава с искане за по-справедлив държавен бюджет, която вече се организира в София.

Още: Gen Z революция? Асен Василев и рок група възпяха "Кой разпореди това безобразие!?" в дискотека (ВИДЕО)

И Пловдив ще покаже, че му пука

Организаторите под тепетата призовават съгражданите си да се присъединят и да покажат, че и в Пловдив има будно гражданско общество, което няма да приеме бюджет, ощетяващ хората, бизнеса и публичните услуги.

Началният час на протеста е 18:15 ч. на площад "Съединение". От 19:30 ч. е предвидено шествие по Главната улица.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Източник: Община Пловдив

"Докато Пловдив мърмори за "шопите", София е на улицата и се бори за това вашите джобове да не са празни догодина. На 1 декември заставаме рамо до рамо със столицата – солидарни и обединени", коментират организаторите, цитирани от Фокус.

Още: Депутат от ПП намекна, че Слави Трифонов и Пеевски са пратили провокатори на протеста

Протестиращите настояват за преработка на Бюджет 2026 с реалистични разчети, прозрачност и социална защита, политики, които работят за гражданите, а не за партийни сделки.

Организаторите канят на протеста всички, които не приемат сегашния проект на Бюджет 2026 и искат конкурентна икономика и справедливи доходи.

Интересното в случая е, че Пловдив има и друго важно за града планирано събитие тази вечер - запалването на светлините на коледната елха пред сградата общината. Коледната инициатива е планирана паралелно с протеста  - от 18:00 ч. Местната власт е организирала тържествена церемония, заря и концерти. Явно обаче пловдивчани ще бъдат раздвоени къде да отидат - да се забавляват или да протестират.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
протест Пловдив Бюджет 2026 протест бюджет 2026
Още от Пловдив
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес