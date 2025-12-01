Благомир Коцев заплашван да се присъедини към друга партия: Кметът на Варна се върна на работа

Да, имало е заплахи срещу мен да се присъединя към друга партия. Това разкри кметът на Варна Благомир Коцев, който тази сутрин се върна на работното си място, след като миналата седмица той бе пуснат под гаранция от 200 000 лева. На 8 юли Коцев беше задържан по обвинение в корупция. Той не пожела да каже конкретно коя е тази партия, но обясни, че много зависи дали тази партия е с малко К или с #К.

"Зареден, отпочинал, с добро настроение идвам на работа - доколкото е възможно. Със сигурност имам ентусиазъм да видя как са се случвали нещата в общината през последните месеци", каза Коцев. Той добави, че през тези 5 месеца не е загубил контакт с екипа си, но е убеден, че има неща, които трябва да бъдат наваксани, да се свършат бързо. "Трябва да влезем бързо в един нормален ритъм на работа в общината", каза кметът.

По повод жалбата на бивша служителка на общината, че парите за гаранцията на Коцев, събрани от дарения, всъщност представлявали "пране на пари", Коцев коментира, че "това е една от всички атаки, които вече видяхме през последните месеци, не съм изненадан".

"Използват се всякакви инструменти, за да се дискредитират както свободните хора във Варна, така и нашата администрация, така и всички, които се борят с несправедливостите в страната. Атаката не е изненада за мен, тя ще олекне и увисне, тя е инициирана от един от кошаревските свидетели, които прокуратурата използва като аргумент. "Свидетелката" е човек, който е уволнен от мен и за който има подадени сигнали за злоупотреби без никаква реакция от страна на институциите, допълни Коцев. И дори напротив - обръщат такива хора като инструменти срещу неудобните", допълни кметът.

"Когато всичко това приключи и истината излезе наяве, ще заведа дела за набеждаване и лъжесвидетелстване", категоричен бе кметът.